快訊

股神巴菲特告別信！宣布卸任後將「逐漸沉寂」親曝4.6兆元財產去向

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

平溪線路基流失停駛 颱風來襲停班課...公路接駁今也暫停1天

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵平溪線因望古站至嶺腳站間路基流失等因素，明年1月30日前停駛。台鐵安排瑞芳站至菁桐站公車接駁，今因氣候因素也暫停發車。圖／交通部提供
台鐵平溪線因望古站至嶺腳站間路基流失等因素，明年1月30日前停駛。台鐵安排瑞芳站至菁桐站公車接駁，今因氣候因素也暫停發車。圖／交通部提供

台鐵平溪線三貂嶺站至大華站間邊坡滑動，望古站至嶺腳站間路基流失，明年1月30日前全區間停駛。因為鐵路運輸中斷，台鐵安排瑞芳站至菁桐站提供公車接駁。鳳凰颱風逼近，平溪線行經區域今天停班停課，台鐵瑞芳站表示，平溪線公路接駁今天暫停1天。

10月下旬東北季風和颱風外圍環流共伴效應，東北角近日雨勢不斷。平溪線嶺腳車站附近至嶺腳瀑布間，鐵軌路基遭沖刷淘空，全線停駛。平溪線三貂嶺站至大華站間也因邊坡滑動，擋土牆有位移之虞，全線停駛時間延至明年1月30日。

平溪線停駛期間，台鐵與公路局啟動公路接駁民眾，往返瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等地。鳳凰颱風逼近，新北市政府宣布瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區，今天停止上班上課。台鐵瑞芳站表示，平溪線公路接駁今天也暫停1天。

鳳凰颱風

延伸閱讀

鳳凰颱風可能再偏南通過台灣 鄭明典：強對流海面通過 將有雨帶接近

新北達標 侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

整理包／北北基桃不同調！4縣市放颱風假 11日全台停班課一覽

相關新聞

新北達標 侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

中度颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。中...

鳳凰颱風海陸警 估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風持續減弱，不過目前強度仍是中度颱風。中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，中央氣象署預報員賴欣國說，...

平溪線路基流失停駛 颱風來襲停班課...公路接駁今也暫停1天

台鐵平溪線三貂嶺站至大華站間邊坡滑動，望古站至嶺腳站間路基流失，明年1月30日前全區間停駛。因為鐵路運輸中斷，台鐵安排瑞...

大雷雨開轟綠島 持續至上午9時 慎防雷擊強陣風

中央氣象署發布台東縣綠島鄉大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。

鳳凰颱風可能再偏南通過台灣 鄭明典：強對流海面通過 將有雨帶接近

中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署表示，鳳凰颱風上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時11公里速度，...

陸預測鳳凰今晚轉向 明天下午在台灣西南部沿海登陸

大陸中央氣象台預估，鳳凰颱風將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，11日白天強度維持或略有增強，11日夜間開始逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。