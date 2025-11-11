快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

鳳凰颱風3原因今減弱 AI模式估登陸點「台南至屏東」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
GOOGLE AI（FNV3）模式系集，鳳凰颱風登陸點限縮到「台南至屏東」之間。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
GOOGLE AI（FNV3）模式系集，鳳凰颱風登陸點限縮到「台南至屏東」之間。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中央氣象署今天清晨5時30分發布中度颱風鳳凰的海上陸上颱風警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據GOOGLE AI（FNV3）模式系集，鳳凰颱風登陸點限縮到「台南至屏東」之間；目前颱風中心附近對流依然旺盛，整體結構維持不錯，強度可短暫維持。󠀠

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，到了今天白天，鳳凰颱風逐漸進入環境條件較差的區域後，風切增強、海水熱焓量降低、乾空氣逐漸入侵，強度會逐步減弱。將牽動它靠近台灣時的強度，也影響登陸點附近的風雨大小。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風暴風圈預計明天凌晨開始逐步籠罩中南部陸地，並在明天下午至傍晚登陸，夜晚至深夜間穿越中央山脈，周四凌晨於花蓮至宜蘭間出海，加速往東北移動離開。再次提醒颱風登陸熱區的民眾，要特別注意颱風核心移入時帶來的強勁風勢，別因為屆時減弱為輕度颱風就小看、輕忽了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風

