鳳凰颱風3原因今減弱 AI模式估登陸點「台南至屏東」
中央氣象署今天清晨5時30分發布中度颱風鳳凰的海上陸上颱風警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據GOOGLE AI（FNV3）模式系集，鳳凰颱風登陸點限縮到「台南至屏東」之間；目前颱風中心附近對流依然旺盛，整體結構維持不錯，強度可短暫維持。
不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，到了今天白天，鳳凰颱風逐漸進入環境條件較差的區域後，風切增強、海水熱焓量降低、乾空氣逐漸入侵，強度會逐步減弱。將牽動它靠近台灣時的強度，也影響登陸點附近的風雨大小。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風暴風圈預計明天凌晨開始逐步籠罩中南部陸地，並在明天下午至傍晚登陸，夜晚至深夜間穿越中央山脈，周四凌晨於花蓮至宜蘭間出海，加速往東北移動離開。再次提醒颱風登陸熱區的民眾，要特別注意颱風核心移入時帶來的強勁風勢，別因為屆時減弱為輕度颱風就小看、輕忽了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
