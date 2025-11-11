玉山觀高山屋下月起收費 假日每人1200元

玉山國家公園觀高山屋歷經16年再啟用，近年推動山林開放政策，玉管處投入6715萬元重建山屋，今年完工4月起免費試營運；經評估營運成本，宿營環境升級，觀高山屋12月起收費，每人每宿平日800元、假日1200元，是全台收費最高的山屋。

玉山國家公園觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處屋，為南二段、馬博橫斷及八通關越嶺等長程路線的重要樞紐，2009年莫拉克颱風重創後停用，歷時兩年重建於今年完工，自4月起開放免費試營運。

經8個月試營運與成本評估後，玉管處依「使用者付費」原則，公告收費標準：12月1日起，平日每人每宿800元、假日1200元，成為全台收費最高的山屋。

玉管處指出，新觀高山屋為中型山屋，設有3間14人寢室，可容納42人，並配置交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室與生態廁所等設施。另備有攜帶型加壓艙（PAC）、急救箱等緊急救援設備，也提供USB與Type-C充電功能，宿營環境明顯升級。

玉管處說明，觀高山屋建置於地形嚴峻區域，建材全靠民航機運補，施工難度高；山屋內部設計採乾溼分離，床位配有記憶軟墊與隔板，兼顧舒適與隱私，住宿品質遠勝傳統山屋。未來入住將採「依序登記審查制」，不再抽籤，並就近支援周邊山域救援任務。

目前玉山園區內各山屋收費差異顯著：檜谷山莊平日每床250元、假日300元；天池山莊平日450元、假日480元；九九山莊不分平假日每床200元，中霸山屋則維持免費。觀高山屋以完善設施與高品質住宿條件，躍升全台最頂級山屋。