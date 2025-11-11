人少事多 年輕獸醫師不願考公職

公費獸醫師人少事多，得肩負動保、檢疫、防疫等多項工作，業務繁雜，有公職獸醫師吐露，1人負責100隻犬貓，「光幫毛小孩洗澡，體力就吃不消」，大嘆難為。動保單位也無奈民間獸醫師薪資高，年輕獸醫不願報考公職，人力缺口大。

苗栗縣動物保護防疫所編制18人，是全台編制人員最少的縣市動保單位。苗栗縣動保所長陳俊義說，所內獸醫師13人，「1個人幾乎要當好幾個人來用」，雖然今年7月開始，每月有不開業獎金，但只有衛生所醫師的一半，感覺仍比其他公職人員矮半截。

陳俊義也提到，尤其是家禽業務，1個人要負責多達200萬隻，若遇禽流感疫情，根本忙不過來，需要成立應變小組增加人力幫忙；其他像是大型動物的抽血、採樣等工作也很辛苦，以目前人員配置業務，至少需要增加1倍的人員編制。

公職獸醫師陳佳宜說，她到職迄今11年，承辦過所內的家禽、豬、草食動物、動物用藥、犬貓收容所等業務，最累是犬貓收容所，1個人負責100隻，洗澡就是大工程。

「不僅被狗追咬，車子也常開進小路進退兩難。」陳佳宜也提到，公職獸醫師業務繁忙，對內有行政文書，還要跑外面訪視查核、防疫清消、抽血採樣等，尤其很多畜牧場都位在偏遠地區，有時找不到路，還會被狗追，對女生而言都是震撼的難忘經驗。

新竹市動保所也面臨相同困境，竹市編制4名公職獸醫師，但目前還缺2人，在職2名獸醫需辦理全市動物防疫、動物保護及流浪動物醫療等工作。建議中央除了提高公職獸醫師薪資外，也應比照人醫的公費生制度，滿足公務獸醫的人力需求。