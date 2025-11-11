快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

公職獸醫師人力荒 桃市防疫僅9人

聯合報／ 記者朱冠諭游振昇／連線報導
台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注。桃園市動保處坦言，全市公職獸醫師數量六都最低，市府會爭取增加編制人數，也盼中央改善待遇。圖／桃園市動保處提供
台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注。桃園市動保處坦言，全市公職獸醫師數量六都最低，市府會爭取增加編制人數，也盼中央改善待遇。圖／桃園市動保處提供

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注，桃園公職獸醫師數量六都最少，台中市也缺6名公職獸醫，一直補不滿，不利推動防疫與動保工作。桃市府動保處坦言，公職獸醫工作負荷大，將爭取增加編制人數，盼中央改善待遇。

中央為鼓勵並補足地方的公職獸醫師，今年6月起提供不開業獎金1到3萬元，鼓勵獸醫師加入公職獸醫。台中市農業局、桃園市動保處都認為，鼓勵制度能否帶動投入公職獸醫？目前成效仍不明朗，有待長期觀察。

桃市議員楊朝偉昨在議會質詢指出，台中市政府處理非洲豬瘟疫情發現，多數畜牧場雖依法須與獸醫師簽約，但特約獸醫師在經濟動物生病時都未實際到場檢視，他質疑「若桃園出現大量經濟動物死亡，畜牧業者會立刻請獸醫到場檢查嗎？獸醫有時間立刻前往嗎？」

楊朝偉點出，全台1名獸醫師或獸醫佐平均要照顧33.7萬頭經濟動物，在特約獸醫師無法立刻處理畜牧場動物疾病的情況下，機制形同虛設；此外，公職獸醫師多被指派做動保，經濟動物多與防疫相關，建議桃園參考屏東縣政府編制，讓動保及防疫單位相互獨立。

桃園市動保處長王得吉說，負責牧場第一線診療和健康管理工作的「民間特約獸醫師」，桃園應無數量不足問題，不過負責採樣檢疫的「公職獸醫師」，桃園員額編制28人，其中僅9人專責防疫工作，人數是六都最少，「防疫工作若不出事則已，一旦出事就是大事。」

王得吉坦言，人力增補與待遇改善是當前亟需解決的問題，尤其動保處科長職等僅7等，相較其他局處的科長多為8至9等偏低，不利於吸引高階人才。動保處整年業務工作計畫經費約1.6億元，未來將視情況滾動調整，並爭取增加獸醫人數。

台中市農業局指出，台中市獸醫師公會有1000多名會員，但台中市獸醫數仍不足，包括臨床獸醫師也缺，公職獸醫編制為52名，目前仍缺6人。

延伸閱讀

青年署首度攜手考選部 助大專生探索投身公職路徑

出示王姓獸醫佐聲明打臉台中市府 周永鴻：盧秀燕說謊應負責

非洲豬瘟專案報告 議員爆王姓獸醫佐陳情「扭曲事實」提3點聲明

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

人少事多 年輕獸醫師不願考公職

公費獸醫師人少事多，得肩負動保、檢疫、防疫等多項工作，業務繁雜，有公職獸醫師吐露，1人負責100隻犬貓，「光幫毛小孩洗澡...

健康你我他／魚刺卡喉學教訓 放慢腳步吃安心

那天晚餐媽媽煎了一條吳郭魚，魚皮煎得焦香，油香裡帶點鹹味。桌上飄著白飯的熱氣，我夾了一塊魚肉，邊聽著家人聊天，邊順口吞下...

公職獸醫師人力荒 桃市防疫僅9人

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注，桃園公職獸醫師數量六都最少，台中市也缺6名公職獸醫，一直補不滿，不利推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。