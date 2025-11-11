健康你我他／魚刺卡喉學教訓 放慢腳步吃安心

那天晚餐媽媽煎了一條吳郭魚，魚皮煎得焦香，油香裡帶點鹹味。桌上飄著白飯的熱氣，我夾了一塊魚肉，邊聽著家人聊天，邊順口吞下，一瞬間，喉嚨深處一陣刺痛，像有根細針卡在那裡，吞也不是，吐也不是。

「是不是魚刺？」媽媽問。我試著咳了幾聲，沒用；喝了幾口水，痛感依舊。家人七嘴八舌地出主意，有人說吞飯，有人說吃饅頭。我半信半疑，覺得不妨一試。結果吞下去後，刺痛不但沒消失，反而更往裡鑽。

我慌了。放棄偏方，去耳鼻喉科看診。醫師打著燈、拿著喉鏡安撫我：「別緊張，張大嘴，呼吸。」不到半分鐘，他就用鑷子夾出那根細得幾乎透明的魚刺。那一刻，我才發現手心都濕了，原來剛才緊張得不敢呼吸。

走出診間時，喉嚨仍有點發麻，但心裡浮上一種奇妙的輕鬆。那根小小的魚刺，讓我學到兩件事：一是痛的時候不要逞強，該及時處理；二是很多我們以為能「自己解決」的事，其實需要專業的幫助。

回到家，媽媽聽到我平安回來，笑著說：「早就叫你別邊聊邊吃。」我只好苦笑。那條魚早就被吃光，但那根魚刺的教訓，卻留得比任何一道菜都深。

如今每次吃魚，我會慢慢挑骨，小心咀嚼。不是怕痛，而是明白，生活裡的小意外，常提醒我們，要放慢一點腳步，這樣才吃得安心，也活得踏實。