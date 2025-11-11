快訊

保護呼吸道！中醫推薦冬吃蘿蔔 補氣止咳、調脾胃

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。圖／123RF

進入冬季，又到了冬令進補的時節。中醫師賴俊宏表示，許多人進補常吃麻油雞、薑母鴨等熱性食物，容易過度燥熱。推薦可飲用「蘿蔔薑棗湯」，具辛溫解表、補中益氣、止咳化痰作用，有助緩解風寒感冒咳嗽等症狀。

賴俊宏指出，剛入冬，天氣不穩定，當身體抵抗力下降時，寒邪便會乘虛襲人而引發疾病，尤其陽虛體質的人，容易染上風寒，引發氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等呼吸道疾病。

許多人一到冬天常咳嗽不止。賴俊宏說，誘發咳嗽的病因，多因氣候劇烈變化，人體來不及適應，導致身體的保衛功能失調，寒邪氣侵入體內，進而引發咳嗽。

入冬後，氣候溫差大易誘發氣喘，症狀輕者的表現為鼻癢、噴嚏、咳嗽、胸悶、喘息等；症狀重者，可見黏稠痰液、氣管阻塞、呼吸困難等，也可能冒冷汗、口唇青紫。

冬令進補是中醫調養虛弱體質者的方法，賴俊宏表示，11月正值秋冬交替，若想避免氣喘發作，可多吃當季的新鮮蔬果，以及富含維生素A的肝臟、奶、蛋、魚油，強化呼吸道功能；也可選用補氣潤肺、止咳平喘的食材，如核桃、白果、百合、肉桂等，防止氣喘和咳嗽找上門。

賴俊宏說，冬天盛產白蘿蔔，具調和脾胃作用，咳嗽或氣喘患者可多食。推薦可飲用「蘿蔔薑棗湯」，有補中益氣、止咳化痰效果。

蘿蔔薑棗湯

●材料：

白蘿蔔5片、薑3片、紅棗3顆、蜂蜜30克

●作法：

1.白蘿蔔、薑、紅棗放入鍋內，加1碗水煮20分鐘，去渣留湯

2.加入蜂蜜，再次煮沸即可

●禁忌：

胃食道逆流的人，不要與固體食物同時食用

中醫 薑母鴨 咳嗽 感冒 氣喘 呼吸道 肝臟

