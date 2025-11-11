聽新聞
0:00 / 0:00
保護呼吸道！中醫推薦冬吃蘿蔔 補氣止咳、調脾胃
進入冬季，又到了冬令進補的時節。中醫師賴俊宏表示，許多人進補常吃麻油雞、薑母鴨等熱性食物，容易過度燥熱。推薦可飲用「蘿蔔薑棗湯」，具辛溫解表、補中益氣、止咳化痰作用，有助緩解風寒感冒、咳嗽等症狀。
賴俊宏指出，剛入冬，天氣不穩定，當身體抵抗力下降時，寒邪便會乘虛襲人而引發疾病，尤其陽虛體質的人，容易染上風寒，引發氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等呼吸道疾病。
許多人一到冬天常咳嗽不止。賴俊宏說，誘發咳嗽的病因，多因氣候劇烈變化，人體來不及適應，導致身體的保衛功能失調，寒邪氣侵入體內，進而引發咳嗽。
入冬後，氣候溫差大易誘發氣喘，症狀輕者的表現為鼻癢、噴嚏、咳嗽、胸悶、喘息等；症狀重者，可見黏稠痰液、氣管阻塞、呼吸困難等，也可能冒冷汗、口唇青紫。
冬令進補是中醫調養虛弱體質者的方法，賴俊宏表示，11月正值秋冬交替，若想避免氣喘發作，可多吃當季的新鮮蔬果，以及富含維生素A的肝臟、奶、蛋、魚油，強化呼吸道功能；也可選用補氣潤肺、止咳平喘的食材，如核桃、白果、百合、肉桂等，防止氣喘和咳嗽找上門。
賴俊宏說，冬天盛產白蘿蔔，具調和脾胃作用，咳嗽或氣喘患者可多食。推薦可飲用「蘿蔔薑棗湯」，有補中益氣、止咳化痰效果。
蘿蔔薑棗湯
●材料：
白蘿蔔5片、薑3片、紅棗3顆、蜂蜜30克
●作法：
1.白蘿蔔、薑、紅棗放入鍋內，加1碗水煮20分鐘，去渣留湯
2.加入蜂蜜，再次煮沸即可
●禁忌：
胃食道逆流的人，不要與固體食物同時食用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言