快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

病假權法制化 勞團籲列入企業ESG

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會10日前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會10日前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影

長榮空服員之死，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部昨舉行研議保障勞工病假權會議，與會勞團代表建議，將友善請假制度列入企業ＥＳＧ揭露內容，併同法制化。勞動部表示，會參考會議蒐集意見，盡速完成病假權保障法制作業。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇表示，目前法規病假卅天是半薪，希望能修法明定病假十五天內，雇主不得對勞工有不利待遇。

雇主團體代表則表達，不反對勞工依法請病假應受到保護，但日數部分，應避免過度限縮企業管理權而影響營運。專家學者建議友善請假制度及合理範圍內保障病假權行使，兼顧勞工、企業多贏局面。

工鬥總工會理事長何政家表示，「尊嚴勞動」是在對等的尊重下來進行勞資合作，政府應該在相關法規中明確訂定，雇主不得因勞工申請法定假，而有不利待遇之行為。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，會議焦點在於「不能有不利待遇」的天數為幾天，但重點是具體明確定義「不利待遇」。

勞動部表示，勞團表達目前確實存在依法可以請病假，但公司會扣獎金、調動單位、排班換班不公平、影響考績及年終獎金等情形，會盡速完成病假權保障法制作業。

延伸閱讀

從田間到餐桌 新北推企業ESG×食農教育

勞動部舉辦病假權協商會議 勞團建議：「友善請假」列企業ESG揭露內容

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

致伸ESG實力再獲《天下雜誌》三大永續獎肯定

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

人少事多 年輕獸醫師不願考公職

公費獸醫師人少事多，得肩負動保、檢疫、防疫等多項工作，業務繁雜，有公職獸醫師吐露，1人負責100隻犬貓，「光幫毛小孩洗澡...

健康你我他／魚刺卡喉學教訓 放慢腳步吃安心

那天晚餐媽媽煎了一條吳郭魚，魚皮煎得焦香，油香裡帶點鹹味。桌上飄著白飯的熱氣，我夾了一塊魚肉，邊聽著家人聊天，邊順口吞下...

公職獸醫師人力荒 桃市防疫僅9人

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注，桃園公職獸醫師數量六都最少，台中市也缺6名公職獸醫，一直補不滿，不利推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。