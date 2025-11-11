動物出養後 民代促追蹤

台南楊姓女子去年底遭領養的橘貓弄傷，竟涉用漂白水和熱水潑灑貓，造成大面積脫毛，高雄則發生認養人短期內多次領養貓咪，卻施虐致死。認養寵物卻受虐案例頻傳，動物收容所遭民眾、議員質疑認養門檻過低，以致出養的動物未獲善待。

高雄市議員黃文益接獲陳情，一名認養人短期內領養多隻貓，卻在社群平台出現疑似虐貓影像與挑釁語句，警方與動保處獲報後前往查察，對方自述曾領養5隻貓，但無法交代去處，因此依棄養裁罰15萬元。

黃文益說，台中、北市也曾發生領養後虐死貓案例，顯見制度性漏洞早已存在，動保處多以電訪追蹤出養動物，無法了解動物真實生活條件，也無法避免事主提供不實資訊，市府應在領養前確保動物完成結紮和植入晶片，領養後強化追蹤或安排志工訪視，避免動物遭虐。

高市動保處長葉坤松說，動保處有補助動保團體經費，若不積極為領養犬貓結紮與晶片植入，會介入輔導；也協助動保團體成為「寵物登記站」，加強植入晶片以利後續追蹤。

台南去年則有名楊姓女子，疑因被領養的貓弄傷，涉嫌用漂白水和熱水燙貓，引發公憤。台南動保處表示，去年認領養犬貓共1663隻，今年1到10月認領養犬貓共1407隻，從動物收容所認養的貓狗，沒再傳出虐待案。

台南市動保處表示，為防出養動物受虐，領養人需詳填問卷，評估環境空間、陪伴時間及照顧能力。領養後一年內委由動保團體電訪飼養狀況，察覺可疑即查訪。