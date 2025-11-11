快訊

壽山動物收容所 爆領養犬接連病死

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄壽山動物收容所爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，挨批收容所篩檢機制出問題。本報資料照片
高雄壽山動物收容所爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，挨批收容所篩檢機制出問題。本報資料照片

高雄壽山動物收容所爆出2隻民眾領養的幼犬因感染「犬小病」，一周內相繼死亡，其中一名領養人來自北部，發現犬隻罹病後花數萬元搶救仍不治，好心領養卻一場空，質疑收容所篩檢機制有漏洞。

壽山動物收容所一名志工在個人社群發文，指有領養人今年7月8日領養一隻幼犬後當日帶去動物醫院檢查，竟檢出犬小病陽性反應，5天後休克死亡；無獨有偶，另名領養人7月9日領養另隻幼犬，當日也在醫院檢出犬小病毒陽性反應，隔日緊急轉至夜間急診醫院急救，仍舊死亡。

高市議員簡煥宗接獲領養民眾投訴，質疑壽山動物收容所未謹慎觀察犬隻健康，甚至無定期清消，以致一周內2隻狗接連染病死亡，健康篩檢有漏洞。

他說，領養者從北部來，領養當日由志工陪同到獸醫院檢查動物狀況，發現犬隻染病，自費數萬元搶救仍不治，好心領養得到一場空，留下的只有傷心難過、氣憤，「未來其他民眾還敢到收容所領養嗎」？

依動保處標準作業程序，新進動物入收容所後，會由獸醫師做基礎理學檢查，並視情況進行疾病預防注射。針對犬貓常見疾病，如犬小病毒、貓瘟則備有快篩試劑，收容期間也由值班獸醫師針對有狀況動物做快篩，開放領養前會再評估健康狀況，並向領養民眾說明注意事項。

動保處長葉坤松表示，犬小病毒是幼犬常見、類似人類的急性腸炎疾病，因傳播力快速，同一籠舍幼犬都可能感染，且病毒潛伏性不定，可能領養當下無臨床症狀，致人員不易察覺，市府會全面檢討篩病機制。他強調，收容所一周至少清消一回。

高市農業局長姚志旺表示，市府對流浪動物都悉心呵護，檢驗狀況會再檢討。

