花蓮卓溪立山村 2闖工寮覓食 瘦小黑熊被捕

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮卓溪鄉何姓農民發現黑熊入侵工寮，趕緊拍下來並通報林保署花蓮分署。 影／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪鄉何姓農民發現黑熊入侵工寮，趕緊拍下來並通報林保署花蓮分署。 影／林保署花蓮分署提供

花蓮縣卓溪鄉立山村一隻幼熊前天2度入侵雞舍和工寮覓食，林保署花蓮分署昨誘捕後，發現牠體型瘦小、營養不良，送往動物醫院檢查，將評估是否訓練後再野放。附近居民曾看見這隻幼熊和1隻大熊一起出現，研判是母子，這也是立山村首度有黑熊入侵通報。

立山村三笠山部落何姓民眾通報，前天上午他目睹一隻黑熊叼走他飼養的雞，跑往密林消失在山林中，林保署花蓮分署立即派驅熊隊進入勘查，現場發現滿地雞毛，但未發現熊蹤，和何溝通後，在周邊架設2部紅外線照相機監測。

不料晚間6時後何姓民眾再度通報，發現黑熊企圖從工寮窗戶爬入屋內，他說，黑熊先是在窗邊探頭觀察，隨後就奮力上窗台進入工寮廚房尋找食物，他當時雖然害怕，仍拿著手機錄影。林保署人員接獲通報後立即前往，在他協助下布設2組誘捕籠。

昨天上午9時46分，黑熊再度入侵，進入誘捕籠後被麻醉捕獲。林保署花蓮分署長黃群策說，這隻是公熊，體重12.3公斤、體長99.5公分，明顯瘦弱且營養不良，初步研判為幼熊。為避免熊隻受驚或造成村民恐慌，迅速將熊送往野灣動物醫院檢查，確認健康狀況後，將評估黑熊是否能在野外生存，若短期內無法，會先訓練再野放。

經訪談當地居民與村長，黃群策說，近日部落有人看見大小熊同時出沒，研判可能是母子熊活動範圍重疊。驅熊隊將持續在現場巡查，利用相機與足跡辨識確認是否仍有其他熊隻活動，同時加強社區防熊宣導，並發放熊鈴、防熊噴霧及大龍炮等驅熊器材。

黃群策說，卓溪鄉位在台灣黑熊的自然棲地中，多次科學調查發現與人類的生活範圍距離不遠，但黑熊通常會與人保持安全距離，不會主動靠近民宅。他研判部分熊因覓食壓力或人為食物誘因，才接近工寮或雞舍，花蓮分署將持續監測並與地方合作，建立防熊與人熊共存機制，減少衝突。

