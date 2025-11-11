冬令進補增免疫力 小心中西藥混搭風險
立冬過後，台灣正式進入冬季，有些人的身體寒氣會變得比較多，趁此時節開始冬令進補，以增加身體的免疫力。
隨健康意識的提升，現代人不僅依賴傳統的中藥補品，也會同時服用西藥來調理身體。雖然如此做法在某些情況下確實能夠達到良好的效果，但如果不注意中西藥物之間的交互作用，則可能有一定的風險。
中西藥物交互作用是可以避免的問題，只要在進補時，注意藥物的配伍禁忌，並遵循醫師的專業建議，就能安全有效地補養身體，讓這個冬天更健康，還能充滿活力。
冬令進補時，如何避免中西藥交互作用產生不必要的副作用，必知三大「不宜」和三大「應該」的進補方法。
避免三大不宜組合
●不宜同時服用安眠藥與中草藥
中草藥中有許多可以幫助放鬆、安神的成分，如甘草、酸棗仁等，與安眠藥同時服用，可能會加強安眠藥的效果，導致過度鎮靜或嗜睡，增加摔倒或意外的風險。
●不宜同時服用抗凝血藥與當歸
以當歸為例，具有促進血液循環的作用，但可能會與抗凝血藥，如華法林（warfarin）、阿斯匹靈（aspirin）產生交互作用，增加出血風險，長期服用這些藥物的民眾要特別注意。
●不宜同時服用降血壓藥與人參
人參屬於具有刺激作用的補品，長期服用可能會提高血壓。如果同時服用降血壓藥，可能會造成血壓過度波動，導致頭暈身體不適等現象，對心臟造成不良影響。
降低風險三大要訣
●應該事先告知醫師所有服用的藥物與補品
無論是西藥或中藥，就醫時應告知醫師正在服用的所有藥物與中藥補品，讓醫師能夠根據個人的疾病狀況調整用藥，避免藥物之間的交互作用。
●應該定期監測藥物效果與健康狀況
冬令進補期間，建議定期檢查健康狀況，包括血壓、血糖、肝腎功能等，以便及時發現因藥物交互作用帶來的不良反應，讓醫師可以調整用藥。
●應該遵循醫囑調整用藥時間
有些藥物必須空腹服用，有些藥品則是餐後服用，以確保藥物的最佳吸收效果。對於同時使用中西藥的人，應遵循醫師的建議，合理安排服藥時間，避免不必要的交互作用產生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言