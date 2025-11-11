快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

冬令進補增免疫力 小心中西藥混搭風險

聯合報／ 蔣承軒／台北市立聯合醫院陽明院區藥劑部藥師
人參與降血壓藥不宜同時服用。圖／AI生成
立冬過後，台灣正式進入冬季，有些人的身體寒氣會變得比較多，趁此時節開始冬令進補，以增加身體的免疫力。

隨健康意識的提升，現代人不僅依賴傳統的中藥補品，也會同時服用西藥來調理身體。雖然如此做法在某些情況下確實能夠達到良好的效果，但如果不注意中西藥物之間的交互作用，則可能有一定的風險。

中西藥物交互作用是可以避免的問題，只要在進補時，注意藥物的配伍禁忌，並遵循醫師的專業建議，就能安全有效地補養身體，讓這個冬天更健康，還能充滿活力。

冬令進補時，如何避免中西藥交互作用產生不必要的副作用，必知三大「不宜」和三大「應該」的進補方法。

避免三大不宜組合

●不宜同時服用安眠藥與中草藥

中草藥中有許多可以幫助放鬆、安神的成分，如甘草、酸棗仁等，與安眠藥同時服用，可能會加強安眠藥的效果，導致過度鎮靜或嗜睡，增加摔倒或意外的風險。

●不宜同時服用抗凝血藥與當歸

以當歸為例，具有促進血液循環的作用，但可能會與抗凝血藥，如華法林（warfarin）、阿斯匹靈（aspirin）產生交互作用，增加出血風險，長期服用這些藥物的民眾要特別注意。

●不宜同時服用降血壓藥與人參

人參屬於具有刺激作用的補品，長期服用可能會提高血壓。如果同時服用降血壓藥，可能會造成血壓過度波動，導致頭暈身體不適等現象，對心臟造成不良影響。

降低風險三大要訣

●應該事先告知醫師所有服用的藥物與補品

無論是西藥或中藥，就醫時應告知醫師正在服用的所有藥物與中藥補品，讓醫師能夠根據個人的疾病狀況調整用藥，避免藥物之間的交互作用。

●應該定期監測藥物效果與健康狀況

冬令進補期間，建議定期檢查健康狀況，包括血壓、血糖、肝腎功能等，以便及時發現因藥物交互作用帶來的不良反應，讓醫師可以調整用藥。

●應該遵循醫囑調整用藥時間

有些藥物必須空腹服用，有些藥品則是餐後服用，以確保藥物的最佳吸收效果。對於同時使用中西藥的人，應遵循醫師的建議，合理安排服藥時間，避免不必要的交互作用產生。

立冬 中藥 醫師 副作用

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

人少事多 年輕獸醫師不願考公職

公費獸醫師人少事多，得肩負動保、檢疫、防疫等多項工作，業務繁雜，有公職獸醫師吐露，1人負責100隻犬貓，「光幫毛小孩洗澡...

健康你我他／魚刺卡喉學教訓 放慢腳步吃安心

那天晚餐媽媽煎了一條吳郭魚，魚皮煎得焦香，油香裡帶點鹹味。桌上飄著白飯的熱氣，我夾了一塊魚肉，邊聽著家人聊天，邊順口吞下...

公職獸醫師人力荒 桃市防疫僅9人

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注，桃園公職獸醫師數量六都最少，台中市也缺6名公職獸醫，一直補不滿，不利推...

