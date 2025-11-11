健康主題館／無心臟也能活！台大醫院創亞洲首例 增加患者等待移植機會

沒有心跳、沒有心電圖，人卻是活著。台大醫院創亞洲首例心臟移除仍存活，「植入兩套長效型心室輔助器模擬全人工心臟」手術，以模擬全人工心臟，讓病人在沒有心臟的情況下，仍能存活的紀錄。患者是一名極端末期心臟衰竭患者，心臟功能完全衰竭，如今手術後恢復良好，已能進食、行走，開創心臟移植前過渡治療的新契機。

嚴重心律不整 無法進行電燒

台大醫院器官勸募暨移植中心主任、心臟外科主治醫師陳益祥說，46歲林先生因擴張型心肌病變，4年來心臟功能急遽惡化導致心衰竭，今年8月起他數度心臟驟停，接受冠狀動脈繞道手術、主動脈氣球幫浦及靜脈-動脈葉克膜治療，但病情仍無法穩定，曾植入短暫型左心室輔助器，但術後40天仍不斷出現嚴重心律不整，甚至曾一天電擊急救1、20次，差一點救不回來，經評估無法進行心律不整電燒術，病情陷入危急。

心衰竭是全球主要健康威脅之一，陳益祥指出，治療方式包括藥物、手術等，最終還是需要心臟移植，但移植機會可遇不可求，進而使用心室輔助器，以取代無價的心臟移植，為患者爭取等待心臟移植的機會。以往植入左心室輔助器，約10%至40%病人會併發程度不等的右心衰竭，嚴重時可能使左心室輔助器無法有效運作。

目前恢復良好 需用抗凝血劑

陳益祥說，心衰竭病人若等不到心臟移植，於國外可以植入全人工心臟，但人工心臟體積大，不適合亞洲人，因林先生病情始終沒有好轉，且有嚴重心律不整，評估後決定植入兩套長效型心室輔助器，以模擬全人工心臟。手術最特別的是將左心室、右心室移除，並裝設雙長效型心室輔助器，林先生術後住院70、80天，目前恢復良好。

因為遭受人生的巨變，林先生術後至今心情尚未恢復，負責照護的護理師表示，林先生病況發展十分快速，這一路來情緒很複雜，也十分辛苦，但家人互相支持的力量，以及相信醫療團隊，一起試試看、拚拚看。

陳益祥指出，兩套長效型心室輔助器是暫時性的，患者需長期使用抗凝血劑，術後約1至2個月了，沒有中風，病情還算穩定，每天都會看病人有沒有起床，要求病人多下床活動、復健，估計一套長效型心室輔助器約可以使用5至7年，但第二套的情形還不清楚。目前健保僅給付一顆，另一顆病患需自費數百萬元。

跨科整合團隊 挑戰醫療極限

「病人最終仍需心臟移植，但等待心臟移植是緣分。」陳益祥說，前天有顆心臟，但另名病人順位比林先生前面，因此林先生尚無法移植。目前一年心臟捐贈約70至80顆，林先生有希望可以等到，但往後可能會面臨的問題是，當有一顆狀況相對不佳的心臟，是否選擇移植，將進入天人交戰。

台大醫院副院長婁培人說，台大醫院於1994年成功執行第一例葉克膜治療，1997年成功進行心室輔助器的治療，至今約有30年，期間不斷研究心衰竭患者的治療方式，而高階循環輔助團隊於2021年獲得SNQ銀獎，成員包括心臟內外科、麻醉、重症醫學、護理、復健等科別，形成完整的跨科整合。此項手術是給予病人一段長時間，以等待心臟移植。

台大醫院外科部副主任紀乃新表示，兩套長效型心室輔助器成功模擬人工的心臟，等於是完全取代了心臟功能，手術十分困難，這次手術成功是團隊合作的成功，「讓即將消逝的生命，又被台大醫院救回來」，即便花費再多的人力、物力、財力，都要讓生命延續下去，這是對生命的珍惜。