拆船移興達海基 高雄茄萣人反彈

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市議員邱俊憲質疑，興達港周邊的茄萣區民眾對於拆船表達強烈反彈，如今中央「直接」核定興達港再做拆船，資訊不透明之下強逼當地接受高汙染行業。圖／翻攝自高雄市議會官網

高雄旗津拆船廠因遭抗議停工半年，導致前鎮遠洋漁港近百艘等待拆解的漁船塞港，高市海洋局指中央已核定茄萣區興達海基海洋產業專區轉型臨時拆船廠解燃眉之急，卻遭議員質疑事先未開說明會，強逼地方接受高汙染產業，「旗津人不要，為什麼茄萣人就要」？

漁業署和能源署經評估，核定興達海基海洋產業專區轉作臨時性拆船基地，海洋局長石慶豐昨答詢坦言，市府僅與當地漁會溝通，未向民眾說明，「這件事我們疏漏了」，並指後續將加強溝通，搜集民意向漁業署轉達。更強調，港內16艘廢棄船舶拆完，即不再使用該區。

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘大釣及魷釣漁船，因旗津區3家修、造船廠頻繁作業衍生噪音、汙水及垃圾問題，經居民抗議從今年5月停工，行政院上月核定在興達海基設臨時拆船區，預計2027年完成67艘漁船拆解，不料引起茄萣居民反彈。

議員邱俊憲指茄萣居民數10年前即反對在興達港拆船，如今中央核定興達海基轉作臨時拆船區，卻未向地方說明，「土石方之亂已遭北高雄民眾反對，憑什麼認為拆船業能直接進入興達港」？議員李亞築指全市有118艘廢棄漁船，拆解易造成噪音、油汙等汙染，中央竟以專案移至茄萣興達港，省略環評、監督，「旗津不能做，難道茄萣就可做嗎」？

「興達海基原是風力發電場，轉做高汙染產業應經過用地變更，更嚴格審查」，李亞築說，市府站在人民立場，應擋在第一線。邱俊憲則說，前鎮漁港廢棄漁船雖困擾，但最終去化過程應尊重在地心聲。

興達港 高雄市 噪音

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

人少事多 年輕獸醫師不願考公職

公費獸醫師人少事多，得肩負動保、檢疫、防疫等多項工作，業務繁雜，有公職獸醫師吐露，1人負責100隻犬貓，「光幫毛小孩洗澡...

健康你我他／魚刺卡喉學教訓 放慢腳步吃安心

那天晚餐媽媽煎了一條吳郭魚，魚皮煎得焦香，油香裡帶點鹹味。桌上飄著白飯的熱氣，我夾了一塊魚肉，邊聽著家人聊天，邊順口吞下...

公職獸醫師人力荒 桃市防疫僅9人

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注，桃園公職獸醫師數量六都最少，台中市也缺6名公職獸醫，一直補不滿，不利推...

