拆船移興達海基 高雄茄萣人反彈

高雄旗津拆船廠因遭抗議停工半年，導致前鎮遠洋漁港近百艘等待拆解的漁船塞港，高市海洋局指中央已核定茄萣區興達海基海洋產業專區轉型臨時拆船廠解燃眉之急，卻遭議員質疑事先未開說明會，強逼地方接受高汙染產業，「旗津人不要，為什麼茄萣人就要」？

漁業署和能源署經評估，核定興達海基海洋產業專區轉作臨時性拆船基地，海洋局長石慶豐昨答詢坦言，市府僅與當地漁會溝通，未向民眾說明，「這件事我們疏漏了」，並指後續將加強溝通，搜集民意向漁業署轉達。更強調，港內16艘廢棄船舶拆完，即不再使用該區。

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘大釣及魷釣漁船，因旗津區3家修、造船廠頻繁作業衍生噪音、汙水及垃圾問題，經居民抗議從今年5月停工，行政院上月核定在興達海基設臨時拆船區，預計2027年完成67艘漁船拆解，不料引起茄萣居民反彈。

議員邱俊憲指茄萣居民數10年前即反對在興達港拆船，如今中央核定興達海基轉作臨時拆船區，卻未向地方說明，「土石方之亂已遭北高雄民眾反對，憑什麼認為拆船業能直接進入興達港」？議員李亞築指全市有118艘廢棄漁船，拆解易造成噪音、油汙等汙染，中央竟以專案移至茄萣興達港，省略環評、監督，「旗津不能做，難道茄萣就可做嗎」？

「興達海基原是風力發電場，轉做高汙染產業應經過用地變更，更嚴格審查」，李亞築說，市府站在人民立場，應擋在第一線。邱俊憲則說，前鎮漁港廢棄漁船雖困擾，但最終去化過程應尊重在地心聲。