讓綠意回家！聯合線上攜手企業復育千株在地原生樹苗 為森林添新生力

午後的台中大肚山森林復育中心，微風吹拂著新翻的泥土氣息，企業志工們蹲在草地上，小心地將一株株樹苗放入盆中、填土，這些經過田野調查的在地原生樹苗，未來將移植至「后里森林公園復育計畫」，成為復育森林的生力軍。

2025年是聯合國永續發展目標（SDGs）邁入的十周年，全球回顧過去十年的努力，檢視永續行動是否真正落地。適逢聯合報七十四周年社慶，聯合線上《倡議家》發起「從種子開始 與島嶼共苗未來」行動，攜手台灣山林復育協會及50家企業夥伴，讓種樹更貼近生物多樣性、基因遺傳性。

「一個人的行動有限，但跨界聯手的力量能讓土地更好、更長遠。」聯合線上副總經理楊堤雅表示，今年不只是全球檢視SDGs的節點，從過去少有人談永續，到現在企業、學校與社會都在關注環境議題，聯合報作為媒體不只做倡議，也持續以行動帶領更多人加入。

種樹到育苗 讓行動更貼近在地生命力

聯合線上《倡議家》已連續三年舉辦種樹行動，以「眾樹在島嶼」為概念，從2023年台東池上種樹、減少廢耕農地，到2024結合復育珊瑚、打造海洋跟陸域生物的庇護所，也發起企業夥伴健康走路累積樹苗的「與樹同行」行動，期望讓每次的種樹行動，都能創造正向改變。

隨著種樹已成為企業的永續行動標配，除了「原生種」挑選很重要，「在地」是鮮少被提及的要素，2025年聯合線上《倡議家》與台灣山林復育協會合作，強調在地原生樹種的重要性，並邀請50家企業夥伴，從種樹前的「育苗」開始，並挹注種植百棵樹的經費給協會，為未來的「后里森林公園復育計畫」打下根基。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪指出，后里台地位於大安溪與大甲溪之間，是連接中央山脈與海岸平原的生態節點，位置極為關鍵，但過去數百年來，農業與都市發展造成原生森林嚴重破壞，如今的后里森林公園雖然是都會綠地，卻因褐根病蔓延，造成數百甚至上千棵樹衰敗，造成生態危機。

2025年聯合線上《倡議家》與台灣山林復育協會合作，邀請企業夥伴攜手，從種樹的更前端「育苗」開始，為未來的「后里森林公園復育計畫」打下根基。攝影／蘇曉芃

發揮企業共好影響力 重新運轉生態系統

「我們要恢復的不只是綠意，而是生態系統的功能性。」對於台灣山林復育協會而言，真正的「種樹」並非只追求數量，而是重建土地原本的生命鏈條，蔡智豪提到，植物是生態系的第一個齒輪，牽動著無數生物的存活與演化，當在地原生植物回到土地上，也就為昆蟲、鳥類、哺乳動物找回家園，讓整個系統再次運轉。

選擇「在地」原生樹種，背後是一套嚴謹科學方法論，讓曾經自然分布在當地、能適應氣候與土壤的樹木再次茂密，才有機會也讓動植物找到熟悉的棲地。

在種樹活動上，包括群益金鼎證券、和成欣業、福壽實業、台灣理光、優你康光學、華南永昌證券、薰衣草森林、誠邑築建設等企業員工們，聆聽「在地」原生樹種的重要及意義，隨即捲起袖子、小組分工下，短短3個小時內，就完成超過1000盆的小苗，交由台灣山林復育協會照顧，用於台中市政府支持的「后里森林公園復育計畫」。

「一棵樹的影響力，可能超乎我們想像。」蔡智豪形容，種樹可以是一種「社會價值的復育」，當一間企業帶著十位員工來參與，他們背後就代表十個家庭，行動的擴散，不只是物理上的綠化，更是一種文化的傳遞。

選擇「在地」原生樹種，能讓曾經自然分布在當地、能適應氣候與土壤的樹木再次茂密，才有機會也讓動植物找到熟悉的棲地。攝影／蘇曉芃

從「知道」變「做到」 發揮媒體影響力

「讓我們下一代，還有這塊土地，都能夠更多的去永續，而且長長久久。」一起參與育苗的聯合線上副總經理楊堤雅表示，聯合報及聯合線上《倡議家》希望以媒體力量，攜手更多夥伴持續推動環境永續，從「知道」變「做到」，讓永續不只是口號，而是一種能不斷延伸的行動影響力。

「從種子開始」讓更多人不只是種樹，更認識每一株苗木背後的生態脈絡，當更多人願意重拾對土地及生態的感受，對世界更好的「種子」也能在心中萌芽。

聯合線上副總經理楊堤雅表示，聯合報及聯合線上《倡議家》希望以媒體力量，攜手更多夥伴持續推動環境永續。攝影／蘇曉芃

本次響應聯合報七十四周年社慶「從種子開始 與島嶼共苗未來」行動 50家企業夥伴包含:歐都納股份有限公司、立光診所、台灣八木通商、Hi-Q中華海洋生技股份有限公司、萬世紀身心靈顧問有限公司、母子鱷魚、康和證券、美商Coupang酷澎、台新銀行、中租控股、元培醫事科技大學、可若夫生技股份有限公司、群益金鼎證券、景文科大、華南永昌證券、麗寶集團、馥華集團、中力都市更新、台灣房屋、日立家電、中龍鋼鐵、馬光中醫、尚觀地產、四季地產機構、奇美實業、味丹企業、台中銀行、優你康光學、薰衣草森林、HCG和成欣業、山鄰山林青年文旅、鈺陞建設、富宇地產、陸府建設、久樘開發、順天建設、帝璟建設、霖宏建築、瑞助營造、寶璽建築機構、誠邑築建設股份有限公司、景中泱、茂竣營造、台灣理光RICOH、福壽實業、德鑫建設、崴正營造、豐邑建設、富邦金控、漢達生技。