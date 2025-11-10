種樹不只求多、也要恰如其分！用「在地復育」貼近「生物多樣性」

當「永續發展」與「氣候變遷」成為當代關鍵字，種樹成為最直觀、好參與的永續行動之一，然而，在種下一株株樹苗的同時，生物多樣性如何貼近「在地」，讓生態恢復更「恰如其分」？

「山山不同，地地互異，每個地方的森林都有獨特生態系統，就像台中的森林無法取代台北的森林，我們的目標就是要恢復原來的生態系及棲地。」這份信念，讓台灣山林復育協會創辦人蔡智豪及團隊，即使面對台灣森林生態的人才斷層隱憂，仍在過去10年歲月裡，堅持從生態學角度出發，賦予種樹更科學、更聰明的意義。

在聯合報系74周年之際，以「眾樹在島嶼」概念，支持台灣山林復育協會「后里森林公園復育計畫」，一起完成在地原生樹種的育苗，期許號召更多的企業及資源，共同顛覆以往的綠色認知，為破碎的生態，縫合新的可能。

台灣山林復育協會創辦人蔡智豪及團隊，採用生態學的概念，先做植群與母樹調查、種子採集，恢復在地原來的生態系及棲地。圖／台灣山林復育協會提供

種得多不如種得對...錯誤的種植觀念恐成生態壓力

捲起袖子、拿起鏟子，在土穴種下一株樹苗，雖然台灣沒有官方統計每年種植多少棵樹，但隨著氣候變遷加劇，以及「生物多樣性」跟「自然碳匯」的議題發酵，種樹已成為許多企業展現永續承諾的標配，但想要實踐真正的永續，若只是把樹種下去，恐怕還遠遠不夠。

「許多人認為，只要不種外來種，改種『原生種』就是生態，但這個觀念其實需要調整。」台灣山林復育協會創辦人蔡智豪點出外界常見的迷思，事實上，真正的生態，是生物與環境之間錯綜複雜的相互關係。

所謂「原生種」須奠基於「特定的地理範圍」。蔡智豪舉例，有些蘭嶼的植物是台灣原生種，卻不屬於台中，恆春半島的一些海岸植物，也不該出現在淺山丘陵，若將這些不同地區的「原生種」混種在一起，看似增加了綠意，卻可能破壞在地演化數萬年的生態網絡。

換言之，若種樹只靠著以量取勝，卻沒種下正確樹種，對於生態恐是另一種壓力。蔡智豪提到，過去曾有縣市為達成百萬棵樹的目標，大量種植了來自各地的原生種，最後的結果是蝴蝶不見了。

由於蝴蝶是重要的生態指標，幼蟲有著高度的「食草專一性」，只吃特定種類的植物，當盲目種樹，取代了在地蝴蝶賴以為生的植物，整個族群便隨之崩潰，「蝴蝶的消失，只是一個警訊，它告訴你，還有更多你看不到的生物，也正在無聲地消失。」

從母樹調查到生態樹島 打磨「精準復育」的科學方法

那該如何種下對的樹，答案或許就藏在每一片土地的獨特密碼裡。

「山山不同，地地互異！」蔡智豪強調，台灣從北到南，從海岸到高山，氣候與地質的細微差異，孕育了截然不同的森林樣貌，像是台北的火山灰、台中的礫石層、南部的高位珊瑚礁岩，各自對應著獨特的植群組成，加上溪流及高山等地理障礙，更讓許多物種只能侷限分布在特定區域。

這份寫在大地上的「生態藍圖」，正是復育工作的重要原則。台灣山林復育協會的「后里森林公園復育計畫」，就是以台中后里森林公園為復育基地，由於后里台地位於中央山脈與海岸之間，扮演重要的生態橋樑角色，若生態惡化，台灣由北至南連續分布的生態帶，就會產生一個巨大缺口。

為了達到「精準復育」，台灣山林復育協會採用生態學的概念，先做植群與母樹調查、種子採集、樹苗培育，到最後採用「生態樹島」的種植概念，雖然前期需花費大量的時間及人力，但這些樹島將成為原生物種的種源中心，恢復當地森林的生物多樣性與遺傳多樣性，也恢復自然層次結構。

透過「生態樹島」的種植概念，恢復當地森林的生物多樣性與遺傳多樣性。圖／台灣山林復育協會提供

不必苛責過去、從現在把事情做對！錯植反思與教育契機

另一方面，台灣許多縣市為加速綠美化，早年種植許多的樹種，時至今日才發現弊大於利，像是小葉欖仁、黑板樹等，因為屬於淺根系，容易竄根並隆起路面，威脅交通安全，而前者落葉不易清掃、後者開花時產生異味，近年被批評為不適合當行道樹。

對於早已種下、卻不符合在地生態的樹，又該如何處理？蔡智豪認為「樹是生命，不是建築。他們會生老病死，終將離開。」

他以台中自然科學博物館的經驗為例，館方並非粗暴地砍除過去種植的黑板樹，而是在樹旁預先種下真正屬於台中的原生樹種，當小樹長到一定程度，再移除功成身退的黑板樹，不僅無損市容景觀，新的生命力也能無縫接軌。

「我們不必苛責過去，因為當時的時空背景與生態知識有限。」蔡智豪提到，國際上《生物多樣性公約》是1992年才出現，國內行政院則是2012年才開始推動「國土生態綠網」，重點是往後看，從現在開始把事情做對，而關鍵在於教育，在日常生活中建立正確素養，才不會因為錯誤的種樹方式而幫了倒忙。

當森林生態研究面臨人才斷層 台灣「種對的樹」下一步？

然而，即便種樹的新觀念開始發酵，卻也潛藏著「人才斷層」的危機。

「種樹的清單，就像蓋房子的建築藍圖，如果沒有藍圖，只是不斷把磚塊和鋼筋堆到工地，是蓋不成大樓的；很不幸地，台灣現在大部分的種樹，就是處於堆建材的狀態。」蔡智豪坦言。

幾年前，蔡智豪曾向林務局（現林保署）建議，應建立國土復育藍圖、樹種資料庫，但近年台灣社會的頂尖人才，大量流向半導體與生技產業，基礎的森林生態研究卻乏人問津，目前全台灣還在學界未退休、且從事森林生態研究的學者，不到10位，而最年輕的將近50歲。

蔡智豪表示，即便政府編列預算、要建構國土復育藍圖，也沒有足夠的森林生態研究人員去執行；因此10年前他創立的台灣山林復育協會，除了實踐植群生物多樣性的保育外，也希望透過民間的力量，來培育植群生態的專業人才，更相信正向的價值與理念，能吸引更多有志一同的永續夥伴，為台灣這片土地努力。

種樹，從來不只是一個動作，是一門專業的生態學、也一種謙卑的學習。可預期台灣這座島嶼，將會有越來越多樹苗被呵護種下，而我們是否不再只是問「種了多少棵樹」，而是可以回答出「種對多少棵樹」。