SDGs 10周年 聯合線上跨域共苗島嶼未來 讓改變點滴累積、持續前行

2025年是聯合國永續發展目標（SDGs）10周年，放眼世界，全球最高層級的氣候談判平台COP（聯合國氣候變遷大會），也將首度在擁有亞馬遜雨林的巴西舉行，包括森林守護及生物多樣性的永續課題，預期再度成為全球關注焦點之一。

聯合線上《倡議家》以「眾樹在島嶼」概念，連續3年推展種樹行動，在聯合報74周年之際，今年接續發起「從種子開始 與島嶼共苗未來」行動，攜手臺灣山林復育協會及企業夥伴，從在地原生樹種的「育苗」起步，在SDGs十周年與COP30的全球永續關鍵節點上，讓台灣行動與世界同頻。

聯合線上《倡議家》以「眾樹在島嶼」概念，連續3年推展種樹行動，在聯合報74周年之際，今年接續發起「從種子開始 與島嶼共苗未來」行動。圖／李清宇攝影

從議題倡議到實際行動 發揮媒體影響力

根據聯合國公布《2024年永續發展目標報告》，原定2030年要達成的17項永續發展目標，僅17%步上正軌，超過33%停滯甚至倒退；聯合線上《倡議家》長期關注永續議題，以如何追趕永續進度為命題，將於9月推出「SDGs十周年 x COP30 找回我們失去的進度」專題報導，邀請台灣各界一起回顧永續脈動。

永續進度的落差，提醒著不只要談指標，更要看行動實踐。台灣整體森林覆蓋率約為60.71%，而森林綠覆率的高低，攸關一片土地能否孕育多樣生命，不過，若僅靠大量種樹恐仍不足以恢復生態，唯有選擇能適應當地氣候與土壤的樹種，才能真正重建完整的森林系統，否則將陷入「綠化有形、功能缺席」的困境。

回應「從倡議到行動」，2025年聯合線上持續推展種樹行動，為解決台中后里森林公園的褐根病及生物多樣性的問題，今年攜手臺灣山林復育協會，前期先進行田野調查及採種，9月26日與企業夥伴們合作，前往台中大肚山森林復育中心進行「育苗」，之後再移植於台中后里森林公園，實際參與樹林的生成脈絡。

聯合線上《倡議家》以媒體身份，希望為種樹行動賦予「眾」的多元意義，「眾」不僅代表著集結眾人之力的目標，也蘊含著集樹成林、成為生態系的願景，同時也象徵著多元的植樹理念。圖／李清宇攝影

多樣性密植 打造貼近生物多樣的森林

而森林的價值，不在於整齊劃一的景觀，而是能支持多樣生命的共生網絡，因為只種植單一樹種容易形成生態脆弱點，一旦病害擴散，整片森林都可能倒下，今年採用國際知名生態學者宮脇昭提出的「宮脇式生態林復育法」，以高密度、混合式種植策略的「生態樹島」概念，在台中后里森林公園復育在地原生樹種。

事實上，「眾樹在島嶼」的精神，強調企業是不可或缺的夥伴，參與共植不僅是永續的體驗，更是一種與自然共生的體現，讓種樹不再只是種樹，而是藉由融合倡議新價值，在這座島嶼上打造「眾樹」新模式。

連續3年，聯合線上以「眾樹在島嶼」精神，用不同的方式，種下一棵棵小樹，把信念埋進土壤，包括2023年「樹光大道‧池上低碳行」前進台東池上，再到2024年的「聽見森林的呢喃」、「永續山海」，以及2025年初的「與樹同行」，希望為種樹行動賦予「眾」的多元意義。

2025年是聯合國永續發展目標（SDGs）十周年，而永續進度的落差，提醒著不只要談指標，更要看行動實踐。圖為聯合線上執行長孫志華（圖中）與聯合線上總經理官振萱（圖右）與學生一起挖土、種下永續未來。 圖／張皓婷攝影

與世界同頻的行動 凝聚更多改變力量

「媒體不只是資訊傳遞者，更是行動的推動者。」聯合線上總經理官振萱表示，在聯合國永續發展目標（SDGs）10周年之際，透過持續推展多元價值的種樹行動，讓企業、NGO與社會大眾找到彼此的連結，共同成為台灣的自然解方，希望這份跨界合作，凝聚更多永續力量。

2025年是聯合國永續發展目標別具意義的年份，年底即將於巴西舉行的COP30，更把「森林」推上全球關注焦點，聯合線上以「SDGs 10周年 x COP30 找回我們失去的進度」專題報導、「從種子開始 與島嶼共苗未來」種樹行動，呼應SDG15陸域生態及SDG17夥伴關係，也讓改變可以點滴累積、持續前行。