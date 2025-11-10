聽新聞
台灣飛澎湖班機推「保留機位」 明起每日36席供緊急往返
台灣本島往返澎湖機票常常「一位難求」，澎湖縣長陳光復向反映離島運能問題，成功協調華信、立榮兩家航空公司提供「保留機位」服務，並將自明（11）日起正式啟動，協助鄉親能即時返鄉或順利就醫。
縣長陳光復偕同副縣長林皆興今（10）日下午與交通部長陳世凱前往松山機場，實地了解航班運能及航空公司整備情形，並就制度啟動後的協作機制與細節進行討論。
陳光復表示，離島航班機位長期供不應求，是澎湖最迫切的交通挑戰之一。縣府在提升旅遊運能的同時，更要確保鄉親在醫療、奔喪、洽公、返鄉等緊急情況下擁有基本交通權益。
「鄉親緊急需求機位保留」服務11日正式啟用，明年4月至8月也規畫推出「澎湖鄉親優先疏運包機計畫」，希望在鄉親最需要時提供最實際的協助。
陳光復說，未來針對年度大型活動，縣府將進行機位需求評估，確保旅遊與民生取得平衡。
也提醒鄉親勿重複訂位，若行程有變，未使用的機票務必及早退票，以將座位釋放給真正有需要的民眾。
「澎湖鄉親緊急需求機位保留機制」自11月11日起至明年1月31日止，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉親緊急往返搭機需求。澎湖往返台北及高雄航班，每日最多可提供36個座位供澎湖鄉親緊急需求使用。
