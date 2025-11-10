從嘉義到世界舞台 黃政嘉爆發式表現拿下Red Bull BC One冠軍

台灣舞者再創世界級榮耀，台灣「築夢者」舞團成員、來自嘉義的霹靂舞選手「猴王」黃政嘉，於日本舉行的2025 Red Bull BC One世界決賽「King of Powermove」項目中，以驚人的爆發力、極致精準的力量控制與高難度連續動作，擊敗來自全球的頂尖高手，勇奪冠軍，成為首位在該項目奪下世界冠軍的華人選手。

裁判與國際媒體一致盛讚他的演出「超越人體極限」，更給予他「全球最強力量型霹靂舞者」的稱號。

這是黃政嘉近期拿下的第二座重量級金牌。他上月才代表嘉義市在全運會「大地板連接賽」摘金，短短時間內連奪兩冠，實力備受國際肯定。決賽現場，「築夢者」團隊由總團長哈利率隊親赴東京應援，加油聲震動會場，多間台灣舞蹈教室也同步直播賽事，學員、家長跨海吶喊，讓台灣的支持力量在東京舞台上一同綻放。

當主持人喊出「King of Powermove是——MONKEY KING！」那一刻，場內來自世界各國的舞者與觀眾都爆出歡呼，為這位台灣舞者的驚人成就喝采。黃政嘉賽後表示「這座冠軍不只屬於我，更屬於所有一路支持我的人」簡單一句話，述說他十多年來從地方舞室走向世界舞台的堅持與信念。

教練兼總團長哈利說，希望透過國際賽事交流，拓展更多年輕舞者的眼界，「讓下一代看到努力能走到世界」。台灣霹靂舞已逐漸在世界舞壇占有一席之地，這次更具有里程碑意義。

在Red Bull BC One世界系列賽中，台灣至今總共拿下兩座世界冠軍，分別為：

• 2019 年：哈利—田晉瑜（Bonnie & Clyde 世界冠軍）

• 2025 年：猴王—黃政嘉（King of Powermove 世界冠軍）