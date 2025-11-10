快訊

市長好帥！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步

鳳凰颱風暴雨襲花蓮 馬太鞍溪水漫淹台9線231K

聽新聞
0:00 / 0:00

從嘉義到世界舞台 黃政嘉爆發式表現拿下Red Bull BC One冠軍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義「築夢者」霹靂舞選手黃政嘉，於日本舉行的2025 Red Bull BC One世界決賽「King of Powermove」項目中，勇奪冠軍，裁判與國際媒體盛讚演出「超越人體極限」，給予「全球最強力量型霹靂舞者」的稱號。圖／築夢者提供
嘉義「築夢者」霹靂舞選手黃政嘉，於日本舉行的2025 Red Bull BC One世界決賽「King of Powermove」項目中，勇奪冠軍，裁判與國際媒體盛讚演出「超越人體極限」，給予「全球最強力量型霹靂舞者」的稱號。圖／築夢者提供

台灣舞者再創世界級榮耀，台灣「築夢者」舞團成員、來自嘉義的霹靂舞選手「猴王」黃政嘉，於日本舉行的2025 Red Bull BC One世界決賽「King of Powermove」項目中，以驚人的爆發力、極致精準的力量控制與高難度連續動作，擊敗來自全球的頂尖高手，勇奪冠軍，成為首位在該項目奪下世界冠軍的華人選手。

裁判與國際媒體一致盛讚他的演出「超越人體極限」，更給予他「全球最強力量型霹靂舞者」的稱號。

這是黃政嘉近期拿下的第二座重量級金牌。他上月才代表嘉義市在全運會「大地板連接賽」摘金，短短時間內連奪兩冠，實力備受國際肯定。決賽現場，「築夢者」團隊由總團長哈利率隊親赴東京應援，加油聲震動會場，多間台灣舞蹈教室也同步直播賽事，學員、家長跨海吶喊，讓台灣的支持力量在東京舞台上一同綻放。

當主持人喊出「King of Powermove是——MONKEY KING！」那一刻，場內來自世界各國的舞者與觀眾都爆出歡呼，為這位台灣舞者的驚人成就喝采。黃政嘉賽後表示「這座冠軍不只屬於我，更屬於所有一路支持我的人」簡單一句話，述說他十多年來從地方舞室走向世界舞台的堅持與信念。

教練兼總團長哈利說，希望透過國際賽事交流，拓展更多年輕舞者的眼界，「讓下一代看到努力能走到世界」。台灣霹靂舞已逐漸在世界舞壇占有一席之地，這次更具有里程碑意義。

在Red Bull BC One世界系列賽中，台灣至今總共拿下兩座世界冠軍，分別為：

• 2019 年：哈利—田晉瑜（Bonnie & Clyde 世界冠軍）

• 2025 年：猴王—黃政嘉（King of Powermove 世界冠軍）

台灣舞者長期在國際舞台表現亮眼，實力不容忽視。這次黃政嘉的奪冠，不僅是個人榮耀，也是台灣在世界街舞史上的重要篇章，象徵著台灣霹靂舞能量正在被全球看見，未來勢必有更多台灣舞者在世界舞台上發光發熱。

台灣「築夢者」舞團成員、來自嘉義的霹靂舞選手「猴王」黃政嘉，於日本舉行的 2025 Red Bull BC One世界決賽「King of Powermove」項目中，勇奪冠軍，成為首位在該項目奪下世界冠軍的華人選手。圖／築夢者提供
台灣「築夢者」舞團成員、來自嘉義的霹靂舞選手「猴王」黃政嘉，於日本舉行的 2025 Red Bull BC One世界決賽「King of Powermove」項目中，勇奪冠軍，成為首位在該項目奪下世界冠軍的華人選手。圖／築夢者提供

舞台 世界冠軍 嘉義

延伸閱讀

《去死吧，親愛的》她只想被聽見 卻被逼到學狗叫

高雄甲仙、嘉義大埔地震 氣象署：互為獨立事件

地震警訊大作 震央在高雄嘉義有感地震4級

嘉義市民中心外觀設計像「生命園區」 市府：將重新溝通設計

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

台灣飛澎湖班機推「保留機位」 明起每日36席供緊急往返

台灣本島往返澎湖機票常常「一位難求」，澎湖縣長陳光復向反映離島運能問題，成功協調華信、立榮兩家航空公司提供「保留機位」服...

從嘉義到世界舞台 黃政嘉爆發式表現拿下Red Bull BC One冠軍

台灣舞者再創世界級榮耀，台灣「築夢者」舞團成員、來自嘉義的霹靂舞選手「猴王」黃政嘉，於日本舉行的 2025 Red Bu...

偏鄉阿公阿嬤愛掛小耳醫師門診 彰化醫院骨科主任王守吉獲獎

衛福部彰化醫院骨科主任王守吉榮獲有「醫界奧斯卡」之稱的衛福部資深典範醫師獎，11日將在衛福部受獎，他有「小耳醫師」稱號，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。