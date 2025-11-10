偏鄉阿公阿嬤愛掛小耳醫師門診 彰化醫院骨科主任王守吉獲獎

衛福部彰化醫院骨科主任王守吉榮獲有「醫界奧斯卡」之稱的衛福部資深典範醫師獎，11日將在衛福部受獎，他有「小耳醫師」稱號，從小左耳患小耳症失去聽力，只能靠右耳傾聽，但仁心醫術仍深獲病人信任。

「我要找小耳醫師看病！」不少住在南彰化偏鄉的阿公、阿嬤來到彰化醫院指名要掛「小耳醫師」門診，他們要看的醫師就是彰化醫院醫務秘書、骨科主任王守吉，他是今年5位資深典範醫師獎得主之一，曾在中國醫大附設醫院任職8年，在彰化醫院擔任骨科醫師22年至今。

被叫「小耳醫師」他一點都不在意，王守吉說，去理髮時，也曾有理髮師問他是否要用頭髮遮掩，他也認為不需要，這個從一出生即有的天生外耳異常，也造成他左耳聽不到，雖小時候曾被嘲諷，但如今沒有影響生活。

22年來他在彰化醫院建立骨質疏鬆團隊跨科室治療小組、關節治療中心及脊椎微創服務等，在偏鄉建立起口碑，尤其是長輩對他特別信任，他說，偏鄉長輩常有骨頭問題，經濟狀況也常不佳，因此他總是跟病人說，他不要病人多花一分錢，可以健保解決就採健保給付。「有些醫療行為說服不了我自己，就不會建議病人做，我只是做我覺得對的事。」

王守吉說，很多長輩因為不願麻煩孩子或害怕手術等原因，對於骨頭疼痛問題一再拖延，造成惡性循環，但若因疼痛就不想動，更會造成肌力下降及骨質流失，骨折風險提高，萬一骨折可能臥床，更將衍生照顧問題或住進安養院。

王守吉說，以人工膝關節為例，現在的滿意度達到9成，實在不必擔心手術，但還是有很多長輩不手術，最近就有一位65歲婦女膝關節嚴重畸形，早在10年前即應該手術，但一拖10年，疼痛和不便嚴重影響生活，直到最近才置換人工膝關節，即十分滿意，才體認到自己應該要早點手術。這樣的病例，他遇過太多，也讓他更堅定推動健康老化的信念。