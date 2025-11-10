快訊

偏鄉阿公阿嬤愛掛小耳醫師門診 彰化醫院骨科主任王守吉獲獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
衛福部彰化醫院骨科主任王守吉榮獲有醫界奧斯卡之稱的衛福部資深典範醫師獎，他有一個「小耳醫師」稱號，其仁心醫術仍深得病人信任。記者林宛諭／攝影
衛福部彰化醫院骨科主任王守吉榮獲有醫界奧斯卡之稱的衛福部資深典範醫師獎，他有一個「小耳醫師」稱號，其仁心醫術仍深得病人信任。記者林宛諭／攝影

衛福部彰化醫院骨科主任王守吉榮獲有「醫界奧斯卡」之稱的衛福部資深典範醫師獎，11日將在衛福部受獎，他有「小耳醫師」稱號，從小左耳患小耳症失去聽力，只能靠右耳傾聽，但仁心醫術仍深獲病人信任。

「我要找小耳醫師看病！」不少住在南彰化偏鄉的阿公、阿嬤來到彰化醫院指名要掛「小耳醫師」門診，他們要看的醫師就是彰化醫院醫務秘書、骨科主任王守吉，他是今年5位資深典範醫師獎得主之一，曾在中國醫大附設醫院任職8年，在彰化醫院擔任骨科醫師22年至今。

被叫「小耳醫師」他一點都不在意，王守吉說，去理髮時，也曾有理髮師問他是否要用頭髮遮掩，他也認為不需要，這個從一出生即有的天生外耳異常，也造成他左耳聽不到，雖小時候曾被嘲諷，但如今沒有影響生活。

22年來他在彰化醫院建立骨質疏鬆團隊跨科室治療小組、關節治療中心及脊椎微創服務等，在偏鄉建立起口碑，尤其是長輩對他特別信任，他說，偏鄉長輩常有骨頭問題，經濟狀況也常不佳，因此他總是跟病人說，他不要病人多花一分錢，可以健保解決就採健保給付。「有些醫療行為說服不了我自己，就不會建議病人做，我只是做我覺得對的事。」

王守吉說，很多長輩因為不願麻煩孩子或害怕手術等原因，對於骨頭疼痛問題一再拖延，造成惡性循環，但若因疼痛就不想動，更會造成肌力下降及骨質流失，骨折風險提高，萬一骨折可能臥床，更將衍生照顧問題或住進安養院。

王守吉說，以人工膝關節為例，現在的滿意度達到9成，實在不必擔心手術，但還是有很多長輩不手術，最近就有一位65歲婦女膝關節嚴重畸形，早在10年前即應該手術，但一拖10年，疼痛和不便嚴重影響生活，直到最近才置換人工膝關節，即十分滿意，才體認到自己應該要早點手術。這樣的病例，他遇過太多，也讓他更堅定推動健康老化的信念。

