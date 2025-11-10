鳳凰颱風進逼 盧秀燕今晚主持災害應變會議：11日正常上班課
鳳凰颱風進逼台灣，台中市長盧秀燕今晚8時，在消防局主持第三次工作會議，盧宣布，根據觀測資料，11日未達停班課標準，正常上班、上課。
根據氣象署截至今天下午5時的觀測資料，颱風鳳凰中心位置在北緯18.0度，東經118.6度，即在鵝鑾鼻的南南西方約490公里處，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行。
根據最新資料顯示，鳳凰過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北西轉北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言