鳳凰颱風進逼 盧秀燕今晚主持災害應變會議：11日正常上班課

鳳凰颱風進逼台灣，台中市長盧秀燕今晚8時，在消防局主持第三次工作會議，盧宣布，根據觀測資料，11日未達停班課標準，正常上班、上課。

根據氣象署截至今天下午5時的觀測資料，颱風鳳凰中心位置在北緯18.0度，東經118.6度，即在鵝鑾鼻的南南西方約490公里處，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行。