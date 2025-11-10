華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

國內糖尿病患高達280萬人，演譯基金會最新運用近300萬筆華人健康大數據，追蹤分析過去10年健康變化趨勢，結果顯示糖尿病與腎臟病變風險緊密相連，一般人腎病變風險約5%，但糖尿病前期族群腎病變風險達15.31%，高出一般人3倍；糖尿病族群的腎病變風險高達56.29%，為一般人11倍。

為響應世界糖尿病日，演譯基金會今舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。

演譯基金會董事長石曜堂說，數據揭示「糖腎連鎖」在糖尿病前期時就在發生。當血糖開始異常，腎臟負擔就已啟動；糖尿病前期並非安全區，而是健康警訊。若能及早篩檢、預防與追蹤，就有機會延緩甚至逆轉病程。

石曜堂說，演譯基金會長年累積的資料庫，不僅是亞洲最大的華人健康資料庫，更是支持公共衛生政策、醫學研究與生醫創新的重要基石，「我們希望讓數據不只被看見，而是能被運用，成為國人健康促進與政策決策的依據，真正改善國人的健康。」

健保署副署長龐一鳴表示，台灣每年約有近1000億元用於糖尿病與慢性腎臟病相關照護，慢性腎病更晉升為人類十大死因之一，不過近年洗腎人口成長率已比往年低，開始有逆轉的跡象，若能提早發現與介入，有機會能延緩惡化，也減輕國人的健保與健康負擔。

龐一鳴說，健保署透過長期推動「糖尿病及慢性腎臟病整合照護方案」，以及國家推動「健康台灣三高防治888計畫」，讓將8成病友加入照護網，讓照護網內的8成病友接受生活習慣諮詢，並讓8成病友的病情獲得控制；從「預防醫學」角度，協助民眾自我健康管理，藉由跨科別、跨層級的照護團隊，協助病友穩定控制血糖與腎功能。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟說，糖尿病年輕化已成趨勢，全台約有280萬糖尿病患者，且「糖尿病前期」盛行率29.6%，排名全球第三，盛行率逐年攀升。其中，高達40%糖友會併發腎臟病變，也是台灣洗腎的主要原因，其他併發症包括心肌梗塞、中風、視網膜病變。

陳宏麟說，糖尿病防治不能只靠藥物控制，而是要建立跨專科的整合照護與健康教育。早期篩檢與定期追蹤，是避免走向洗腎的唯一解方。他強調，糖尿病防治不能只靠藥物，而要透過跨專科整合照護與健康教育，「讓病人從飲食、運動、用藥到檢驗都能被完整照顧。」

中國醫藥大學附設醫院大數據中心副院長郭錦輯表示，在臨床上，我們看到糖尿病病友的腎功能惡化初期幾乎難以覺察，失去早期治療甚至預防的機會。目前台灣的洗腎族群，幾乎每2位就有1位是糖尿病患者。在精準健康的時代，期待若能於前期糖尿病患者即時導入個人化腎病風險管理，從生活習慣介入，就有機會達到超早期精準腎病預防之效。

前工研院生醫所副所長、新穎生醫董事長曾錙翎博士說，腎臟功能下降的風險並非僅限於糖尿病患者。研究顯示，超速群（eGFR年平均下降超過1 mL/min/1.73 m2)，未來約10年內，eGFR降幅超過30%的機率，較一般族群高出約7至12倍，極有可能面臨腎功能快速惡化的風險。

石曜堂指出，數據不只是健康警訊，更是一個行動的起點。期待持續透過跨界合作、數據科學與臨床創新，讓精準健康為台灣生醫創新打開更大的領域。也帶領台灣從「洗腎王國」邁向「健康台灣」，成為亞洲預防醫學的典範。