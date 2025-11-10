快訊

發脾氣、摔門！普發現金「一問題」釀危機 家長：錢未拿到先家庭革命

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近日開始登記全民普發1萬元現金，不過也成親子間頭痛議題，有家庭甚至因為未成年子女現金是否上交，引發家庭革命。報系資料照片
近日開始登記全民普發1萬元現金，不過也成親子間頭痛議題，有家庭甚至因為未成年子女現金是否上交，引發家庭革命，直言「錢還沒到手，家裡先一團亂」，議員認為，此現象是嚴重教育危機，應化為轉機鼓勵學校協助親子間討論金錢使用計畫。教育局表示，已發文至各校，請教師在課程中融入理財教育。

普法現金一萬元從上周開放登記，最快明天就會入場，然而此次規定13歲以上需由本人親領，家長不得代領，議員曾獻瑩就表示，今在議會教育部門質詢指出，近期網路上出現許多親子因普發現金起糾紛案例，這項規定恐怕會引發「家庭危機」。

駱姓家長指出，自己家裡小孩今年高二，也知道要普發現金，但很早就跟他討論，因為還要繳學費、生活支出等，小孩才被說服，更直言看到家長群組很多人分享，錢還沒發下來就引發家庭革命，有些孩子甚至因為不能自己運用現金大發脾氣、摔門，也讓家長十分同痛。

曾獻瑩今在議場詢問在場官員，多數人舉手表態認為應由家長決定或屬於棘手的家庭問題。曾獻瑩指出，此現象也反映出社會對於青少年理財自主仍存有高度爭議，也突顯教育單位應引導教育的重要性。

曾獻瑩建議，學校應與家長合作，透過班級討論、輔導活動或家庭作業，引導孩子與父母一起討論金錢用途，他強調，應把危機變為轉機，藉由這個機會與青少年談金錢觀念及家庭支出，透過討論與對話，幫助孩子學會負責任地使用金錢，也讓他們了解家庭經濟的現實，讓這筆普發現金成為家庭彼此理解、共同承擔的契機。

教育局長湯志民表示，目前教育局已與國立台灣師範大學合作設立理財教育專區，今也發文至各校，鼓勵教師在數學、社會、綜合等課程中融入理財觀念，引導學生思考用錢哲學。

