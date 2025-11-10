13縣市發布豪雨特報影響到明晚 宜蘭驚見超大豪雨「下到紫爆」

中央氣象署今晚6時40分針對13縣市發布豪雨特報，其中宜蘭縣山區出現超大豪雨，台北山區、新北山區、宜花、台東山區也有大豪雨，氣象署呼籲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

氣象署今晚6時40分發布豪雨特報，預計將持續影響到明天晚上，其中超大豪雨警戒區為宜蘭縣山區；大豪雨警戒區為台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區；豪雨警戒區包含基隆北海岸、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。

而大雨警戒區則有臺北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區。

氣象署表示，受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今晚至明日，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨。