不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

13縣市發布豪雨特報影響到明晚 宜蘭驚見超大豪雨「下到紫爆」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今晚6時40分針對13縣市發布豪雨特報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今晚6時40分針對13縣市發布豪雨特報，其中宜蘭縣山區出現超大豪雨，台北山區、新北山區、宜花、台東山區也有大豪雨，氣象署呼籲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

氣象署今晚6時40分發布豪雨特報，預計將持續影響到明天晚上，其中超大豪雨警戒區為宜蘭縣山區；大豪雨警戒區為台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區；豪雨警戒區包含基隆北海岸、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。

而大雨警戒區則有臺北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區。

氣象署表示，受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今晚至明日，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

新北市地區、台東縣地區、桃園市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及新竹至南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，呼籲山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

中央氣象署今晚6時40分針對13縣市發布豪雨特報，其中宜蘭縣山區出現超大豪雨，台北山區、新北山區、宜花、台東山區也有大豪雨。聯合報系資料照

豪雨 台東 宜蘭

