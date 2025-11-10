松菸原創基地節主題展 回顧鐵道與菸廠記憶

松山文創園區推出2025原創基地節，開展10天累積逾35萬人參觀，其中主題展回顧菸廠與鐵道的歷史，備受民眾關注，即日起也將有國際青年藝術家陸續於園區展開塗鴉創作。

2025年原創基地節主題展「沿之有物—從鐵枝路到菸廠路」以地圖、文獻、影像記錄等文史資料，揭示日治時期松山菸草工場選址興建與鐵路交通運輸的關係，以及物料運送與製菸過程，帶領民眾走進時光隧道。

松山文創園區今天發布新聞稿表示，主題展獲得超過400則問卷。不少民眾表示，透過主題展更認識松菸歷史。其中有2成回覆來自國外遊客，包含香港、美國、加拿大、德國、日本、菲律賓、新加坡等地，顯示雙語呈現展覽，讓到訪者都能理解松菸的蛻變歷程。

除展覽外，松山文創園區還有6處設置藝術家的現地創作，以不同形式讓觀眾感受昔日菸廠與舊鐵道記憶。如藝術家周學涵的「菸徑」，以巨幅陣列與拼貼裝置重現製菸流程，邀民眾親身走入歷史動線。

還有漆作藝術家陳協建與新秀李俊誠的漆作壁畫作品「菸縷時光」，開展後持續創作，許多民眾都在園區中近距離見證作品的誕生。松山文創園區表示，展期結束後，多件藝術裝置將持續保留於園區，讓原創基地節作品成為松菸長駐的風景。

此外，松菸與台北市青年局合作推動2025國際青年藝術家進駐計畫「上牆 Hit the Wall」，也即將於松菸園區展開塗鴉創作，民眾在園區觀展同時，也將持續與藝術不期而遇。

2025原創基地節將持續於松山原創園區中展出，將持續至16日。