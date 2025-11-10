快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

電子業火力全開！前九月平均加班工時達27.5小時 創46年同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處公布9月全體員工加班狀況，其中製造業加班工時維持高檔，平均達16.8小時，年增0.8小時，已連續16個月正成長；電子零組件製造業今年前九月平均每月加班27.5小時，更寫下46年同期新高，顯示產業接單動能仍強。職場示意圖。圖／AI生成
主計總處公布9月全體員工加班狀況，其中製造業加班工時維持高檔，平均達16.8小時，年增0.8小時，已連續16個月正成長；電子零組件製造業今年前九月平均每月加班27.5小時，更寫下46年同期新高，顯示產業接單動能仍強。職場示意圖。圖／AI生成

主計總處公布9月全體員工加班狀況，其中製造業加班工時維持高檔，平均達16.8小時，年增0.8小時，已連續16個月正成長；電子零組件製造業今年前九月平均每月加班27.5小時，更寫下46年同期新高，顯示產業接單動能仍強。

依主計總處統計，9月工業及服務業受僱員工加班工時為8.5小時，較上月減0.3小時，但仍比去年同期多0.1小時；其中電腦、電子產品及光學製品製造業加班16.3小時，年增2.7小時，連14個月正成長；電子零組件製造業加班28小時，年增3.6小時，更是連27個月正成長。

除加班工時攀升外，製造業就業人數亦持續擴張。9月製造業受僱員工達287.4萬人，月增14,000人、年增7,000人；其中電子零組件製造業員工數達65萬人，年增幅2.64%；電腦、電子產品及光學製品製造業人數25.3萬人，年增幅2.64%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，電子業熱度不減，雖9月電子零組件加班工時相較上月略減1.6小時，但人數同步增加，顯示產業仍在擴編，「廠商多聘人手，自然不需再拉長工時，反而反映景氣火熱」。

相較之下，傳統產業仍顯疲弱，加班工時普遍縮減。紡織業月減0.9小時、年減3.6小時；橡膠製品製造業月減0.5小時、年減1.4小時；石油及煤製品製造業月減1.3小時，年減2.9小時；其餘如基本金屬製造業、汽車及零件製造業等，皆年減1小時。

譚文玲指出，傳統製造業仍受全球需求疲弱與關稅變動影響，復甦腳步相對緩慢。不過，近期匯率波動趨緩，出口壓力略有舒緩，後續仍須觀察外需回溫與產業調整速度。

製造業 加班 電子零組件 服務業 傳統產業 電子業

延伸閱讀

經濟活力推手 協助引資

陸上市電子業市值 超越銀行業

主計總處：9月失業率3.38% 失業人數少8千人

副校長任貽均當選北科大第15任校長 明年2月就職

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

國內糖尿病患高達280萬人，演譯基金會最新運用近300萬筆華人健康大數據，追蹤分析過去10年健康變化趨勢，結果顯示糖尿病...

發脾氣、摔門！普發現金「一問題」釀危機 家長：錢未拿到先家庭革命

近日開始登記全民普發1萬元現金，不過也成親子間頭痛議題，有家庭甚至因為未成年子女現金是否上交，引發家庭革命，直言「錢還沒...

13縣市發布豪雨特報影響到明晚 宜蘭驚見超大豪雨「下到紫爆」

中央氣象署今晚6時40分針對13縣市發布豪雨特報，其中宜蘭縣山區出現超大豪雨，台北山區、新北山區、宜花、台東山區也有大豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。