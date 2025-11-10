快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

10萬洗腎人口半數是糖尿病 專家提醒前期要注意

中央社／ 台北10日電

衛福部統計，全台有280萬人罹患糖尿病，全台10萬洗腎人口中更有近半數是糖尿病造成。專家提醒，糖尿病罹患腎病變風險是一般人的11倍，且糖尿病前期者風險也較常人高3倍。

每年11月14日是世界糖尿病日，財團法人演譯基金會今天舉辦「2025世界糖尿病日記者會：守護糖友逆轉腎」記者會。董事長石曜堂致詞指出，全台糖尿病患者數逐年持續攀升，且糖尿病前期族群的腎病變風險高出一般人3倍、糖尿病族群的腎病變風險更為一般人的11倍，提醒糖友注意腎病風險。

健保署副署長龐一鳴致詞表示，慢性腎病已經晉升人類10大死因，是重要長期慢性問題，且與糖尿病息息相關。台灣近年洗腎人口成長率已較往年下降，但全台10萬名洗腎人口中，有近半數是糖尿病造成；造成台灣每年用於糖尿病與慢性腎臟病相關照護的醫療成本，就有新台幣約1000億元。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟說，糖尿病年輕化趨勢下，全台約有280萬糖尿病患者，且「糖尿病前期」盛行率29.6%，排名全球第3。腎臟就是血管組合，腎臟出問題，顯示全身的血管都出了問題，蛋白尿（UACR）與腎絲球過濾率（eGFR）兩項指標就成為關鍵。

陳宏麟說，總統賴清德推出「健康台灣三高防治888計畫」政策中，希望將8成三高患者納入照護網，目前收案已達到約6成，距離目標還有2成，需要找出更多糖尿病、慢性腎病、代謝症候群患者；好消息是，自從111年起推動代謝症候群防治計畫，到今年9月底已經收案46萬人。

健檢有助揪出早期糖尿病患。不過生技公司董事長、曾任工研院生醫所副所長的曾錙翎指出，研究顯示，糖尿病患者發生腎病時，與一般腎病變不同，疾病發展過程中常發生「斷崖式惡化」，加上個案常又沒有蛋白尿症狀，若只仰賴eGFR作為預警指標，恐來不及。

陳宏麟說，盼在健檢中，除了提供現有的蛋白尿半定量檢測，可以更進一步進行定量檢測，準確檢測白蛋白與肌酸酐比值的數值，以及早進行腎功能篩檢與追蹤，才能在疾病惡化前即時介入，守護腎臟健康。

糖尿病 患者 風險

延伸閱讀

「三高」恐加速腎臟損害！醫揭早期5警訊 留意可延緩惡化

8成糖尿病患過重 別等罹病才控糖 台大醫：應從前端杜絕高血糖發生

糖尿病友破250萬 籲控糖、減重、護心腎

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

電子業火力全開！前九月平均加班工時達27.5小時 創46年同期新高

主計總處公布9月全體員工加班狀況，其中製造業加班工時維持高檔，平均達16.8小時，年增0.8小時，已連續16個月正成長；...

1至9月經常性薪資年增3%至47,751元 創25年同期新高

主計總處10日公布9月工業及服務業受僱員工薪資統計，今年1至9月全體受僱員工經常性薪資平均為47,751元，年增3%，寫...

薪資成長超越通膨 前9月實質總薪資年增1.87%7年最高

主計總處今天公布9月薪資統計，由於薪資成長速度超越通膨，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7751元，實質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。