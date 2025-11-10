10萬洗腎人口半數是糖尿病 專家提醒前期要注意

衛福部統計，全台有280萬人罹患糖尿病，全台10萬洗腎人口中更有近半數是糖尿病造成。專家提醒，糖尿病罹患腎病變風險是一般人的11倍，且糖尿病前期者風險也較常人高3倍。

每年11月14日是世界糖尿病日，財團法人演譯基金會今天舉辦「2025世界糖尿病日記者會：守護糖友逆轉腎」記者會。董事長石曜堂致詞指出，全台糖尿病患者數逐年持續攀升，且糖尿病前期族群的腎病變風險高出一般人3倍、糖尿病族群的腎病變風險更為一般人的11倍，提醒糖友注意腎病風險。

健保署副署長龐一鳴致詞表示，慢性腎病已經晉升人類10大死因，是重要長期慢性問題，且與糖尿病息息相關。台灣近年洗腎人口成長率已較往年下降，但全台10萬名洗腎人口中，有近半數是糖尿病造成；造成台灣每年用於糖尿病與慢性腎臟病相關照護的醫療成本，就有新台幣約1000億元。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟說，糖尿病年輕化趨勢下，全台約有280萬糖尿病患者，且「糖尿病前期」盛行率29.6%，排名全球第3。腎臟就是血管組合，腎臟出問題，顯示全身的血管都出了問題，蛋白尿（UACR）與腎絲球過濾率（eGFR）兩項指標就成為關鍵。

陳宏麟說，總統賴清德推出「健康台灣三高防治888計畫」政策中，希望將8成三高患者納入照護網，目前收案已達到約6成，距離目標還有2成，需要找出更多糖尿病、慢性腎病、代謝症候群患者；好消息是，自從111年起推動代謝症候群防治計畫，到今年9月底已經收案46萬人。

健檢有助揪出早期糖尿病患。不過生技公司董事長、曾任工研院生醫所副所長的曾錙翎指出，研究顯示，糖尿病患者發生腎病時，與一般腎病變不同，疾病發展過程中常發生「斷崖式惡化」，加上個案常又沒有蛋白尿症狀，若只仰賴eGFR作為預警指標，恐來不及。

陳宏麟說，盼在健檢中，除了提供現有的蛋白尿半定量檢測，可以更進一步進行定量檢測，準確檢測白蛋白與肌酸酐比值的數值，以及早進行腎功能篩檢與追蹤，才能在疾病惡化前即時介入，守護腎臟健康。