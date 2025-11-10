1至9月經常性薪資年增3%至47,751元 創25年同期新高

主計總處10日公布9月工業及服務業受僱員工薪資統計，今年1至9月全體受僱員工經常性薪資平均為47,751元，年增3%，寫下25年同期新高；累計總薪資達56.2萬元，年增3.67%。

若剔除物價因素後觀察實質薪資表現，今年前九月實質經常性薪資為43,652元，年增1.21%；累計實質總薪資為53.2萬元、年增1.87%，也是近七年同期高點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，經常性薪資的上升，主因是基本工資調升及廠商普遍調薪帶動；至於非經常性薪資成長，則與景氣及企業營收表現關聯度高。她說，觀察本次數據，實質經常性與總薪資均維持正成長，且總薪資增幅更高，顯現這當中，非經常性薪資的貢獻度較大，特別是電子業的熱潮，明顯拉升整體平均。

單看今年9月狀況，全體員工經常性薪資為48,110元，年增3.19%；每人總薪資57,452元，年增1.85%。

從行業別來看，各主要產業經常性薪資多呈成長，其中批發及零售業年增3.57%、製造業年增3.51%、營建工程業年增3.42%。累計總薪資部分，製造業年增5.67%，電子零組件製造業更大增8.95%。主計總處分析，主要因績效獎金與年節獎金增加所致。

值得注意的是，今年1至9月經常性薪資低於平均數的員工比例為69.77%，也寫下歷年同期新高。譚文玲解釋，這項比例雖較今年第1季的69.81%，以及今年上半年的69.82%略降，但仍顯示高薪族群的薪資拉升整體平均，導致平均以下人數比重同步擴大。

譚文玲指出，總體來看，整體薪資仍維持穩健增長，且薪資漲幅高於物價漲幅，勞工的實質購買力並未被侵蝕太多，但她也提醒，傳統製造業仍受全球產能過剩與關稅因素壓抑，期盼景氣回穩後，薪資成長能更平均擴散，「大家一起變好，是最理想的狀況」。