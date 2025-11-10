鋼琴名家賀夫5度與NSO合作 共譜貝多芬之夜

快訊

中央社／ 台北10日電

鋼琴名家賀夫將第5度與國家交響樂團（NSO）合作，在指揮史拉特金帶領下，演出貝多芬的「第5號皇帝鋼琴協奏曲」。

NSO今天發布新聞稿表示，出道逾40年的史蒂芬．賀夫（Sir Stephen Hough）以卓越技巧與深厚的藝術素養聞名，他不僅是鋼琴家，更是作曲家與作家。2023年來台時，賀夫曾以改編自「望春風」的版本作為安可曲，廣受好評。

賀夫也曾為范克萊本鋼琴大賽創作指定曲FanfareToccata，他對音樂與世界充滿好奇，經常透過部落格分享對藝術與人生的見解，展現其多面向的藝術魅力。

賀夫表示，貝多芬的「皇帝」協奏曲是其最宏偉、篇幅最完整的鋼琴協奏曲，也是銜接浪漫派風格的重要橋梁，「鋼琴在其中不再只是樂團的一部分，而成為整場音樂的靈魂核心。」

指揮家雷歐納．史拉特金（Leonard Slatkin）睽違16年再度與NSO合作，他直呼非常期待，下半場則是貝多芬的「第6號田園交響曲」，「這次的全貝多芬節目，讓我們得以深入探索這位作曲家兩部最具代表性的作品。」

史拉特金現任底特律交響樂團桂冠音樂總監、里昂國家管弦樂團榮譽音樂總監、聖路易交響樂團桂冠指揮等，曾榮獲6座葛萊美獎並獲35次提名，為當代最具影響力的指揮之一。

史拉特金、賀夫與NSO音樂會將於11月16日舉行，地點在台北國家音樂廳。

