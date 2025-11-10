薪資成長超越通膨 前9月實質總薪資年增1.87%7年最高

快訊

中央社／ 台北10日電
主計總處今天公布9月薪資統計，由於薪資成長速度超越通膨，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7751元，實質經常性薪資平均數年成長1.21%，為5年最大增幅，累計實質總薪資平均數也成長1.87%，為7年最大增幅。

單看9月薪資表現，全體受僱員工（含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均數為4萬8110元，年增3.19%；獎金及加班費等非經常性薪資9342元，合計後總薪資平均數為5萬7452元，年增1.85%。

由於平均數易受極端值拉抬，中位數更能反映多數大眾「薪情」，而9月經常性薪資中位數為3萬8632元，年增3.56%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，總薪資涵蓋與景氣、廠商營收連動性較高的非經常性薪資，從前9月總實質總薪資成長幅度比實質經常性薪資更大，可以推測，原因與電子業非常熱絡有關。

不論實質經常性薪資、還是實質總薪資，都是成長，譚文玲表示，這意味薪資被通膨吃掉的感受不會太強烈，對勞工而言是件好事。

觀察1至9月全體受僱員工平均經常性薪資為4萬7751元，年增3%，為25年來同期最大增幅，譚文玲指出，最低工資調升，以及廠商調薪均有助於帶動成長；中位數為3萬8264元，年增2.87%。而全體受僱員工經常性薪資低於平均數員工比率攀至69.77%，續創新高紀錄。

譚文玲表示，低於平均數員工比率持續攀高，主要仍是高薪受僱員工將平均值拉高，不過薪資成長是大家所樂見，有成長都是好的。

主計總處統計也揭露今年前9月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1563元與3萬2653元；受僱員工人數較多的製造業為3萬6665元，其中電子零組件製造業為4萬6838元；出版影音及資通訊業5萬3384元、金融及保險業5萬7822元，則相對較高。

