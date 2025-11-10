澎湖緊急保留機位明天啟動 起飛前24小時再釋出部分座位給一般民眾

澎湖航線搭機需求攀升，華信及立榮航空從明日起，每日保留一定數量機位，提供澎湖民眾申請辦理就醫、奔喪緊急往返需求。交通部長陳世凱今表示，今年因假期多，澎湖淡季都不淡季，這次的保留機位每日華信20個、立榮16個，有需求居民可向縣府申請，本計畫將持續到明年1月，另起飛前24小時也會釋出部分未使用的機位給一般民眾。

陳世凱表示，過去澎湖鄉親提到機票不好訂，賴清德總統也曾到澎湖與縣長陳光復溝通，澎湖縣長陳光復今也至松山機場與交通部、民航局、航空公司開會。明日起，華信與立榮航空每日會為澎湖居民保留機位。

陳世凱指出，華信航空每日提供20個保留機位，每日早上8至12時、下午1時至晚上7時往返澎湖；立榮航空每日提供16個保留機會，每日早上8至12時、下午1時至晚上7時往返澎湖。有就醫、奔喪緊急往返需求的澎湖居民，可向澎湖縣政府申請。

針對沒有使用到的保留機會，陳世凱表示，起飛前24小時會釋出部分機位，起飛前1小時最終再釋出剩餘機位，一般民眾可至華信及立榮航空官網查詢、購買機位。

陳世凱說，過去暑假結束後，10月觀光旅運需求就會下降，但今年情況特殊，到了11月觀光旅客仍不少，10月運量甚至創紀錄，主要原因是連假變多的關係。

陳世凱表示，因此今年10月也透過加班機放大機型增加4700個機位，11月透過加班放大機小增加7600個機位，未來民航局、縣政府、航空公司也會組成溝通平台，若縣府要舉辦大型活動，就會提前協調航空公司安排班機與機位。

至於金門與馬祖部分，陳世凱表示，目前先由澎湖開始，如果對居民是有用，金馬有需求會開會討論，另外，考量冬季需求量沒這麼大，本計畫預計預計協助到明年1月。