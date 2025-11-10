逼近超高齡社會！最新戶口統計資料曝 全台10月老年人口占比19.9％

內政部10日公布最新戶口統計資料，截至今年10月底為止，台灣總人口為2,331萬853人，為連續22個月負成長。值得注意的是，65歲以上人口數為463萬7,897人，占總人口比率19.9%，已步步逼近超高齡社會20%門檻。

截至今年10月底為止，台灣人口數為2,331萬853人，較去年同期減少9萬1,951人，與9月相比減少6,178人，平均每天減少251.92人，這已經是連續22個月呈現人口負成長，全年人口下滑態勢底定。

出生率的部分，今年10月出生數為9,458人，年粗出生率為千分之4.78，雖然較9月增加，但仍較去年同期減少2,612人，今年1至10月累計出生數為9萬829人。

今年10月死亡數為1萬5,908人，年粗死亡率為千分之8.03，較9月增加521人、較去年同期增加457人。

另外，人口老化問題也逐步逼近，超高齡社會門檻為20％，截至10月底，65歲以上人口數為463萬7,897人，占總人口比率19.9%，較9月更進一步，其中65歲以上人口比率最高的「年長」縣市為台北市24%、嘉義縣23.94%、南投縣22.51%；最「年輕」的縣市則為新竹縣14.95%、新竹市16.03%、桃園市16.56%。