勞動部擬病假權入法 「友善請假」列企業 ESG

為回應社會關注勞工病假權益保障議題，勞動部11日上午邀集全國性勞雇團體、關注議題相關團體與及部分中央部會與地方政府，聆聽各界對於病假權保障制度之建議，與會約30個團體及60餘人，針對保障病假權不利處分範圍提出建議，供勞動部後續法制化之重要參考。

勞動部表示，會議首先由勞動部邀請專家分別針對病假權之法制面與實務面與大家分享引言，之後由登記發言之團體代表逐一表達，並由具備勞動實務經驗之律師提供回應意見。

勞工團體代表表達，目前確實存在依法可以請病假，但公司制度或職場文化上存在請病假會導致勞工權利有不利益，例如：扣除獎金、調動單位、排班換班不公平、請病假還要被要求勞工自己找代班、影響考績及年終獎金，甚至是不友善的職場氛圍。

勞工團體代表也分享，勞工因為不敢請病假，發生企業、同事或勞工權益受損之個案。

雇主團體代表表達，認同勞工是企業重要的資產，不反對勞工依法請病假應受到保護，但日數部分，應避免過度限縮企業管理權而影響營運。

專家學者指出，保障勞工的健康權有助於提升職場安全，建議友善請假制度及合理範圍內保障病假權行使，是可以兼顧勞工健康、企業營運及職場上接觸的同事與客戶多贏局面。

勞動部表示，今日與會團體有超過20餘位代表發言，發言代表對於勞工請病假不得扣獎金或不利處分有高度共識，對於天數則有不同建議。另，團體代表建議勞動部應加強主管勞動教育，將友善請假制度列入企業ESG揭露內容，併同法制化，以落實保障勞工病假權保障。

勞動部表示，對於與會團體代表及專家所提出實務運作及建議做法，該部相當重視。保障勞工健康權，改善勞工不敢請病假的企業文化，是該部規劃保障病假權非常重要的原則。勞動部將以積極謹慎的態度，參考今日會議蒐集之意見，盡速完成病假權保障法制作業。