高雄甲仙、嘉義大埔地震 氣象署：互為獨立事件

高雄甲仙今天下午發生規模5.3地震，今年初嘉義大埔發生規模6.4地震，引發外界關注。交通部中央氣象署地震測報中心評估，兩起地震深度、位置不同，初步判斷互為獨立事件。

根據氣象署最新資訊，高雄市政府北北東方72.1公里（位於高雄市甲仙區）今天下午1時0分發生芮氏規模5.3地震，地震深度7.8公里，最大震度嘉義縣、高雄市與台南市4級。

地震測報中心科長邱俊達在記者會中說明，初步判斷是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞的結果，地震中心並針對雲林、嘉義縣市、台南等4地發布國家級警報；未來3天留意規模4.5至5左右的餘震。

今年1月21日嘉義縣大埔鄉發生規模6.4有感地震，震源深度9.7公里，最大震度6弱位於嘉義大埔。

邱俊達說明，今天高雄甲仙地震與年初嘉義大埔地震相距約12公里，嘉義大埔地震深度約15公里，高雄甲仙地震約7.8公里，因此初步判斷這兩起地震互為獨立事件。

地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，嘉義大埔地震初報深度為9.7公里，但隨著後續調整校正訂為15公里，因此與原地震報告有所不同。

另外，吳健富補充，嘉義大埔地震發生至今已近10個月，陸續也有一些餘震發生，釋放能量、規模也漸弱；觀察嘉義大埔地震及餘震發生的位置偏西，此次高雄甲仙位置偏東，因此初步判斷是互為獨立事件。

地震測報中心提醒，颱風鳳凰將來襲，地震可能造成山區有土石鬆動的影響，降雨時仍要特別注意。