颱風來襲 武陵清境福壽山農場暫時關閉

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
退輔會宣布，因應鳳凰颱風來襲，清境、武陵、福壽山等農場將啟動預警性休園。圖／退輔會提供
退輔會宣布，因應鳳凰颱風來襲，清境、武陵、福壽山等農場將啟動預警性休園。圖／退輔會提供

國軍退除役官兵輔導委員會今天宣布，因應「鳳凰」颱風可能襲台，退輔會所屬武陵、清境及福壽山等三處高山農場，預測會有大量降雨，並影響道路通行安全。為確保遊客與員工安全，農場已於11月7日全面啟動防颱準備工作，明天（11日）14時起實施休園，場區暫停對外開放，視天候狀況重新營業。

各農場將主動聯繫訂房遊客，建議暫緩上山行程，以確保安全。對於已預約住宿或活動的遊客，將另行聯繫協助取消訂房或延期入住，遊客也可以主動與農場聯繫確認。

退輔會並且指示各農場，全力配合政府防災、救災任務，必要時提供避難收容空間與所需基本物資，確保旅客、員工及周邊居民的安全，協助社區與鄰近地區共同度過颱風災害。

颱風 退輔會 訂房

