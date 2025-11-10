明天要不要上班課？新北今傍晚6時開會決定

鳳凰颱風來襲，雙北地區明天要不要上班課？新北市長侯友宜今天受訪表示，今天議會結束後會再度召開會議，跟北北基桃再三詳加討論來確定明天是否上班、上課，會盡早跟大家公布。新北市消防局長陳崇岳說，應變會議預計6時開，由市長主持。

侯友宜說，早上應變中心開會過程當中，按照氣象署及天氣風險管理公司的情資與研判，預計是明天白天，風大、雨大，包括邊坡加強防護都已經展開。

侯友宜說，他也提醒市民朋友，山區以及海邊沒有事不要去觀浪登山，隨時做好自身安全的防護，加上適逢大潮，所以絕對不要前往，隨時提高自己的警覺。

侯友宜說，今天議會結束後將再度開會，再跟北北基桃再三詳加討論來確定明天是否上班、上課，經過研判、溝通後，會盡早跟大家宣布。