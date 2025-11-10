快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

明天要不要上班課？新北今傍晚6時開會決定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到議會備詢，被問到颱風假議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到議會備詢，被問到颱風假議題。記者葉德正／攝影

鳳凰颱風來襲，雙北地區明天要不要上班課？新北市長侯友宜今天受訪表示，今天議會結束後會再度召開會議，跟北北基桃再三詳加討論來確定明天是否上班、上課，會盡早跟大家公布。新北市消防局長陳崇岳說，應變會議預計6時開，由市長主持。

侯友宜說，早上應變中心開會過程當中，按照氣象署及天氣風險管理公司的情資與研判，預計是明天白天，風大、雨大，包括邊坡加強防護都已經展開。

侯友宜說，他也提醒市民朋友，山區以及海邊沒有事不要去觀浪登山，隨時做好自身安全的防護，加上適逢大潮，所以絕對不要前往，隨時提高自己的警覺。

侯友宜說，今天議會結束後將再度開會，再跟北北基桃再三詳加討論來確定明天是否上班、上課，經過研判、溝通後，會盡早跟大家宣布。

侯友宜 北北基桃

延伸閱讀

新北雙備戰 侯友宜：耶誕城安全迎客、颱風嚴陣以待

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

蘇巧慧選新北要重新思考耶誕城活動…藍民代轟假議題 侯友宜這麼說

新版財劃法擠壓長照社福預算？侯友宜：地方中央還沒談清楚

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響

「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙...

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

丹娜絲災戶補助金加碼！內政部：一律調升至2萬元

為協助丹娜絲颱風及七二八豪雨災民重整家園，內政部今指出，凡是未參加政府媒合修繕平台、自行修繕屋損的災區民眾，包括一般戶及...

沒有心臟也能活！台大醫院創亞洲首例「兩套心室輔助器」手術奇蹟

沒有心跳、沒有血壓、沒有心電圖，但人卻是活著。台大醫院創亞洲首例，經移除心臟左心室、右心室，植入兩套長效型心室輔助器，以...

研究：深海採礦廢棄物 會破壞海洋食物鏈

深海採礦破壞海洋生態系！美國海洋研究指出，深海採礦廢棄物將會擾亂海洋透光層的生態系統，包括無數浮游生物組成的海洋食物鏈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。