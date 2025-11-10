颱風來襲 阿里山林鐵11日上山及12、13日全線停駛

颱風鳳凰來襲，阿里山林鐵明天上午從嘉義開往阿里山的定期列車預警性停駛，12日、13日則全線停駛，後續視天候狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞訊息表示，依據中央氣象署最新氣象資訊，預計今天下午發布颱風鳳凰海上警報，對西南部主要影響時間於週二晚間至週四凌晨，因此林鐵採取預警性停駛措施。

已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款，相關資訊請上林鐵網站查詢（http://afrch.forest.gov.tw）。

林業及自然保育署嘉義分署說明，安全考量下，阿里山國家森林遊樂區、台灣一葉蘭自然保留區及自然步道自明天下午5時起預警性休園，開放日期另行公告；若提前發布陸上颱風警報，嘉義、台南地區位於警戒區域內則配合立即休園。

此外，觸口自然教育中心、鰲鼓濕地森林園區則配合嘉義縣政府停班課資訊決定是否休園；後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。