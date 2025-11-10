快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國海洋研究指出，深海採礦廢棄物將會擾亂海洋透光層的生態系統。（Photo by Jeremy Poland on iStock under C.C License）
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

深海採礦破壞海洋生態系！美國海洋研究指出，深海採礦廢棄物將會擾亂海洋透光層的生態系統，包括無數浮游生物組成的海洋食物鏈。如今，隨著電動車、能源轉型技術和軍事用途的需求不斷增長，各國都在積極進行深海礦物開採。

深海採礦廢棄物

SciTechDaily》報導，夏威夷大學馬諾阿分校研究研究團隊證實，位於太平洋克拉里昂-克利珀頓斷裂帶 (CCZ) 的深海採礦廢棄物，將會擾亂海洋透光層的生態系統，包括無數浮游生物組成的海洋食物鏈。

研究發現，採礦廢棄物排放會影響53%的浮游動物和60%的微型浮游生物（以浮游動物為食的小型浮游生物），並可能會改變大型掠食者的食物來源。該校海洋學研究生道德表示，當採礦廢棄物進入海洋時，會使水變得像充滿泥漿的密西西比河一樣渾濁，並破壞整個海洋生態系。

克拉里昂-克利珀頓斷裂帶是太平洋上的巨大區域，常有鈷、鎳和銅等貴重金屬礦物。研究人員針對排放廢棄物區域進行深度採集，發現採礦顆粒中氨基酸（一種重要的營養來源）的含量，遠低於維持該區域生命所需要的天然有機物。

富含多金屬結核

歐洲新聞網》報導，深海採礦是指在海底鑽探富含銅、鐵、鋅等重要礦物的「多金屬結核」，儘管目前尚未商業化，但隨著電動車、能源轉型技術和軍事用途的需求不斷增長，各國都在積極進行深海礦物開採。

如今，國際海底管理局負責管理國家管轄範圍外的礦產活動，目前已經授予多項海洋勘探合約。然而，環保組織長期反對深海採礦，這項活動不僅會直接危害野生動植物和海洋環境，甚至會釋放封存在海洋的二氧化碳。

研究：深海採礦廢棄物 會破壞海洋食物鏈

深海採礦破壞海洋生態系！美國海洋研究指出，深海採礦廢棄物將會擾亂海洋透光層的生態系統，包括無數浮游生物組成的海洋食物鏈。

