鳳凰颱風來襲前高雄地牛翻身 網怒：搖這麼大手機國家警報沒響
「鳳凰」颱風來勢洶洶，高雄市區今天上午天空陸續下起小雨，下午1時突傳地牛翻身，中央氣象署指，地震規模5.3，位於高雄甲仙區，深度7.8公里，高雄市區有4級；高雄網友晃很大力，在車上都有感，有網友怒地震搖這麼大，手機國家級警報卻沒響。
中央氣象署指出，高雄下午1時發生芮氏規模5.3地震，震央位於高雄甲仙區，地震深度7.8公里，最大震度嘉義縣、高雄及台南都是4級；嘉義市、雲林、花蓮及屏東都是3級；至於台東、南投、彰化、台中、澎湖2級；苗栗也有1級。
不少網友在網路社群Threads貼文描述地震當下狀況，有網友提問「有人感覺到嗎？蠻大力的，在車上都有感覺」、「晃到頭暈」；有網友質疑，「高雄地震，在2樓有感，但手機怎都沒響」、「高雄搖這麼大，沒有任何警報」、「為什麼地震速報沒響」。
