挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

高雄甲仙規模5.8地震！台鐵3區間慢速行駛 部分列車恐延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，台鐵3區間慢速行駛，部分列車恐延誤。聯合報系資料照
高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，台鐵3區間慢速行駛，部分列車恐延誤。聯合報系資料照

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.8地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市有感。台鐵公司表示，斗南=新營間按4級地震規定辦理，田中=斗南、新營=岡山間按3級規定辦理。

台鐵公司表示，11月10日下午1時在高雄市政府北北東方72.1公里，發生規模5.3地震，嘉義4級，斗南=新營間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

斗六、台南3級，田中=斗南、新營=岡山間按3級規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

地震 慢行

