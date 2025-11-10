快訊

爆紅減重針、降脂藥傳缺貨 影響患者？食藥署：供貨正常

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署今天公布，針對社群媒體貼文指出「自費減重藥品及降血脂藥品有缺貨及控貨」情形，兩款藥物目前供應正常。本報資料照片

近日有社群媒體貼文指出「自費減重藥品及降血脂藥品有缺貨及控貨」，包括瘦瘦針「猛健樂」、降膽固醇神藥「樂脂益」，真正需要藥品的病患恐受到影響。食藥署澄清，兩款藥物目前供應正常，衛福部已經建立西藥醫療器材供應資訊平台，若醫療機構或藥局等，有藥品短缺皆可查詢或進行通報。

食藥署藥品組副組長林意筑表示，傳出缺貨或控貨的自費減重藥、降血脂藥目前都供應穩定，這兩款藥物並非藥事法所訂定必要藥品清單品項。其中一款Tirzepatide成分注射筆，猛健樂（GLP-1藥品）核准適應症為「血糖控制及肥胖與過重之體重控制」，受到減重族群青睞。

林意筑指出，今年9月，食藥署接獲許可證持有藥商台灣禮來股份有限公司通報，因市場需求增加，部分劑量控貨供應。食藥署隨即啟動追蹤，並於10月主動向該公司確認；藥商禮來在台灣有18張不同單位含量的許可證，其中2品項控貨，目前供應已恢復正常。

另一款為Inclisiran Sodium成分注射劑的樂脂益（降膽固醇藥品），核准適應症為「原發性高血脂症的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人之低密度脂蛋白膽固醇」。食藥署未接獲該藥品短缺通報，經與許可證持有藥商台灣諾華股份有限公司確認，目前供應正常。

林意筑強調，減重應在專業醫師評估下進行，搭配均衡飲食與運動，才能安全且持續達成體重控制目標。衛福部已建立「藥品供應通報處理中心」，倘醫療機構、藥局有缺藥情事，可透過「西藥醫療器材供應資訊平台」（http://dsms.fda.gov.tw/）查詢或通報。

食藥署當接獲缺藥情事通報後，會立即進行臨床用藥評估，包括調查藥品供應狀態、評估替代藥品等，並將相關資訊公布於平台網站，供臨床端參考。

藥品 食藥署 減重

