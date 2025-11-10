快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

明天要不要停班課？侯友宜：能早決定就盡量早

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜上午住持應變會議，對停班課表示能愈早決定就愈早。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜上午住持應變會議，對停班課表示能愈早決定就愈早。圖／新北市新聞局提供

鳳凰颱風來襲，新北市長侯友宜今天上午出席防災應變會議了解各單位應變情況。侯友宜會中表示，受到颱風影響，最劇烈的時間應該是在明天白天，今天各項防颱整備措施都要做到位。至於明天要不要停班課，侯說，如果能夠早就盡量早，北北基桃都同一個步驟。

侯友宜說，因共伴效應可能會給新北市帶來豪雨，新北市應變中心今天早上11時30分就開第一次準備會議，要把各項颱風準備工作提早自主檢查，每一項都落實。

侯友宜說，按天氣團隊預判，受到颱風影響最劇烈的時間應該是在明天白天，今天務必請各項防颱整備措施要做到位，他也要提醒市民做好防颱準備，新北有山、有海，避免前往山區跟海邊等易致災的地區。

侯友宜指出，新北市因為坡地災區蠻多的，前段時間錦繡、碧瑤社區，邊坡加強緊急措施，防護也跟大地工程技師到現場勘查，把它做到位。

侯友宜說，明天要不要停班停課也一樣，我們如果能夠早，就盡量早，北北基桃都同一個步驟。

