高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市有感。氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，未來3天內不排除有規模4.5或規模5的餘震；另外，氣象署將於今下午1時45分將召開記者會說明。

高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，各地最大震度為嘉縣、高雄、台南4級，嘉市、屏東、雲林、花蓮3級，台東、南投、彰化、台中、澎湖2級，苗栗1級。

吳健富說，本起地震主要是菲律賓海板塊雨歐亞大陸海板塊碰撞所致，由於歐亞向東，菲律賓海板塊向北擠壓，板塊複雜交錯，加上高雄桃源、甲仙一帶原先就有許多地震活動，且多為淺層，這次發生的規模5.3地震，深度僅7.8公里，連帶嘉義大埔、高雄桃源、台南楠西也都有4級震度。

吳健富提醒，未來3天內不排除有規模4.5或規模5的餘震，而這幾天受到鳳凰颱風影響，山區易有土石流，民眾前往山區活動需多留意。