50歲女髮型設計師肩痛不能抬 醫用這招助她重拾工作

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中醫院復健科醫師蔡逸松說，鈣化性肌腱炎是種退化性疾病，病因不明。圖／台中醫院提供
台中醫院復健科醫師蔡逸松說，鈣化性肌腱炎是種退化性疾病,病因不明。圖／台中醫院提供

台中市一名50歲女髮型設計師，日前一覺醒來右肩膀劇烈疼痛，痛到無法舉手，吃了3天止痛藥無效，被迫臨時停工，就醫發現自己罹患鈣化性肌腱炎，經藥物、熱療、電療的效果有限，後來合併震波治療才終於能再抬手，重新回到職場。

台中醫院復健科醫師蔡逸松說，患者就醫時原以為只是睡姿不良，就醫X光與超音波檢查，發現她的右肩四條旋轉肌中負責舉手功能的棘上肌鈣化，導致無法舉手。因為經消炎藥、熱療一個月效果未如預期，後來嘗試用體外震波治療，3周後情況獲得改善，不但可以舉手，還可以輕鬆操作剪刀設計髮型。

蔡逸松說，體外震波治療是透過高能量聲波從體外傳遞至身體病灶，以刺激組織新生、促進微血管增生、加速修復。接受治療後應該多加休息，一周內禁止服用人蔘、泡湯及熱敷，避免增加疼痛狀況。治療後如果有紅、腫、疼痛的狀況，可冰敷15到20分鐘，如果持續疼痛可服用止痛藥。

他說，鈣化性肌腱炎是種退化性疾病，病因不明，與之前舊傷或退化甲狀腺功能異常 糖尿病有關，盛行率有2.7%~10%，主要發生於40至60歲民眾，如果民眾未跌倒卻突然肩部疼痛、活動度受限，應盡速就醫，由專科醫師診斷並提供最適合的治療方式，才能讓自己盡速恢復正常生活。

台中醫院復健科醫師蔡逸松說，鈣化性肌腱炎是種退化性疾病，病因不明。圖／台中醫院提供
台中醫院復健科醫師蔡逸松說,鈣化性肌腱炎是種退化性疾病,病因不明。圖／台中醫院提供
台中醫院復健科醫師蔡逸松說，體外震波治療後應該多加休息，一周內禁止服用人蔘、泡湯及熱敷。圖／台中醫院提供
台中醫院復健科醫師蔡逸松說,體外震波治療後應該多加休息,一周內禁止服用人蔘、泡湯及熱敷。圖／台中醫院提供

設計師 醫師 肌腱

