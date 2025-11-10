快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

自費減重藥、降血脂藥傳缺貨 食藥署：供應正常

中央社／ 台北10日電

社群媒體傳出自費減重藥及降血脂藥缺貨控貨，食藥署今天澄清，雖自費減重藥9月一度因市場需求增加而控貨，但目前供應恢復正常；降血脂藥未接獲短缺通報，藥廠確認供應正常。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長林意筑接受媒體聯訪說明，這次傳出缺貨或控貨的自費減重藥、降血脂藥都供應穩定，也非藥事法所訂定必要藥品清單品項。其中自費減重藥猛健樂為Tirzepatide成分注射筆、GLP-1藥品，核准適應症為血糖控制及肥胖與過重體重控制。

林意筑表示，食藥署在今年9月確實接獲許可證持有藥商台灣禮來股份有限公司通報，因市場需求增加，部分劑量控貨供應，隨即啟動追蹤，台灣有18張不同單位含量的許可證，其中2品項控貨，食藥署10月主動向藥廠確認，目前供應已恢復正常。

另外，同樣傳出疑似缺貨、控貨的降膽固醇藥品樂脂益，為Inclisiran Sodium成分注射劑。林意筑表示，此藥核准適應症為原發性高血脂症的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人低密度脂蛋白膽固醇。

林意筑說明，樂脂益藥品許可證為1張，但食藥署未接獲降膽固醇藥品樂脂益短缺通報，經與許可證持有藥商台灣諾華股份有限公司確認，目前供應正常。

藥品 食藥署 減重

延伸閱讀

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼 食藥署：估算15萬顆受影響

內科醫周君怡：減重管理 也是一種永續

止痛藥吃多會上癮又沒效？食藥署揭正解：2症狀越早吃越有效

布局人事 石崇良：國健署癌防組長林莉茹、食藥署主秘蔡淑貞接副署長

相關新聞

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中央氣象署發布114135號地震報告，高雄甲仙今下午1時發生規模5.3地震，地震深度7.8公里，屬於極淺層地震，13縣市...

地牛翻身！高雄規模5.3地震南部多縣市有感 最大震度4級

地牛翻身！高雄下午13時發生規模5.3地震，南部多縣市有感，最大震度嘉義縣、高雄及台南都是4級。

鳳凰颱風今明北轉 氣象署下午到傍晚發海警明陸警 北東愈晚雨愈大

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，鳳凰颱風今天清晨通過菲律賓呂宋島，中心已經進入南海，今明兩天在南海逐漸北上，周三周四最接...

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權，勞動部今天邀集全國性工會、雇主團體與專家學者...

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集...

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。