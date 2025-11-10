自費減重藥、降血脂藥傳缺貨 食藥署：供應正常

社群媒體傳出自費減重藥及降血脂藥缺貨控貨，食藥署今天澄清，雖自費減重藥9月一度因市場需求增加而控貨，但目前供應恢復正常；降血脂藥未接獲短缺通報，藥廠確認供應正常。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長林意筑接受媒體聯訪說明，這次傳出缺貨或控貨的自費減重藥、降血脂藥都供應穩定，也非藥事法所訂定必要藥品清單品項。其中自費減重藥猛健樂為Tirzepatide成分注射筆、GLP-1藥品，核准適應症為血糖控制及肥胖與過重體重控制。

林意筑表示，食藥署在今年9月確實接獲許可證持有藥商台灣禮來股份有限公司通報，因市場需求增加，部分劑量控貨供應，隨即啟動追蹤，台灣有18張不同單位含量的許可證，其中2品項控貨，食藥署10月主動向藥廠確認，目前供應已恢復正常。

另外，同樣傳出疑似缺貨、控貨的降膽固醇藥品樂脂益，為Inclisiran Sodium成分注射劑。林意筑表示，此藥核准適應症為原發性高血脂症的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人低密度脂蛋白膽固醇。

林意筑說明，樂脂益藥品許可證為1張，但食藥署未接獲降膽固醇藥品樂脂益短缺通報，經與許可證持有藥商台灣諾華股份有限公司確認，目前供應正常。