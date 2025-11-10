「試管嬰兒3.0」11月上路 最高補助15萬元 第3萬名新生兒誕生

為了搶救生育率，政府「撒錢催生」，並減輕不孕夫妻的經濟負擔。國健署從2021年7月起，擴大試管嬰兒補助對象，今年11月起再擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，最高補助15萬元。今公布最新統計結果，補助上路4年來，已協助2.6萬對夫妻迎接超過3.1萬名新生兒。

衛福部長石崇良表示，政府規畫許多鼓勵生育政策，不孕症試管嬰兒補助是其中之一。11月1日起升級為「3.0版」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。有生育意願的夫妻應及早計畫，並把握女性25歲至35歲黃金生育期，提高成功率。

石崇良說，國內新生兒數量變少，少子女化、低出生率已是國安危機，未來國內勞動人口將持續減少。依統計調查，國人15至64歲工作人口已從2015年最高峰的1700萬，2024年掉到1600萬，少了100萬人口。這樣的趨勢不僅衝擊社會福利，也直接影響經濟動能，已是我國最嚴重的人口問題。

申請不孕症試管嬰兒補助的黃先生分享，跟太太從自然受孕到人工生殖，一路失敗多次，甚至還遇到免疫、甲狀腺等問題，一度想放棄。還好有政府的補助方案，作為金援後盾，他和太太透過不孕症試管嬰兒補助方案，終於成功懷孕，且剛好是第3萬名試管補助寶寶。

為了讓有生育意願的夫妻能及早規畫並安心接受治療，「不孕症試管嬰兒3.0方案」已於114年11月1日上路，補助金額全面加碼。國健署簡任技正林真夙表示，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助，補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準。

未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。林真夙說，所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。