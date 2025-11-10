快訊

「試管嬰兒3.0」11月上路 最高補助15萬元 第3萬名新生兒誕生

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。圖／衛福部國健署提供
國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。圖／衛福部國健署提供

為了搶救生育率，政府「撒錢催生」，並減輕不孕夫妻的經濟負擔。國健署從2021年7月起，擴大試管嬰兒補助對象，今年11月起再擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，最高補助15萬元。今公布最新統計結果，補助上路4年來，已協助2.6萬對夫妻迎接超過3.1萬名新生兒。

衛福部長石崇良表示，政府規畫許多鼓勵生育政策，不孕症試管嬰兒補助是其中之一。11月1日起升級為「3.0版」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。有生育意願的夫妻應及早計畫，並把握女性25歲至35歲黃金生育期，提高成功率。

石崇良說，國內新生兒數量變少，少子女化、低出生率已是國安危機，未來國內勞動人口將持續減少。依統計調查，國人15至64歲工作人口已從2015年最高峰的1700萬，2024年掉到1600萬，少了100萬人口。這樣的趨勢不僅衝擊社會福利，也直接影響經濟動能，已是我國最嚴重的人口問題。

申請不孕症試管嬰兒補助的黃先生分享，跟太太從自然受孕到人工生殖，一路失敗多次，甚至還遇到免疫、甲狀腺等問題，一度想放棄。還好有政府的補助方案，作為金援後盾，他和太太透過不孕症試管嬰兒補助方案，終於成功懷孕，且剛好是第3萬名試管補助寶寶。

為了讓有生育意願的夫妻能及早規畫並安心接受治療，「不孕症試管嬰兒3.0方案」已於114年11月1日上路，補助金額全面加碼。國健署簡任技正林真夙表示，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助，補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準。

未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。林真夙說，所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

國健署長沈靜芬強調，現代人晚婚晚育，不少人求子之路很艱辛，民眾多加利用補助資源添好孕。3.0方案鼓勵年輕夫妻盡早申請，不僅可減輕經濟負擔，也因年齡影響試管成功率及母嬰健康，且對接續生第2、3胎及再次嘗試療程皆有加碼補助。

國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。可依不同術式方式和結果申請。 圖／衛福部國健署提供
國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。可依不同術式方式和結果申請。 圖／衛福部國健署提供
國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元，但胚胎植入數需符合規定 。圖／衛福部國健署提供
國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元，但胚胎植入數需符合規定 。圖／衛福部國健署提供
不孕症試管嬰兒補助4周年，助2.6萬對夫妻圓夢。記者廖靜清／攝影
不孕症試管嬰兒補助4周年，助2.6萬對夫妻圓夢。記者廖靜清／攝影
國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。首度申請時未滿40歲，最多補助6次。 圖／衛福部國健署提供
國健署今年11月起擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。首度申請時未滿40歲，最多補助6次。 圖／衛福部國健署提供
衛福部長石崇良表示，政府擴大不孕症試管嬰兒補助加碼，11月1日起升級為「3.0版」。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，政府擴大不孕症試管嬰兒補助加碼，11月1日起升級為「3.0版」。記者廖靜清／攝影

