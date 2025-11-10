快訊

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，工會認為，完整的病假保障，才能讓勞工放心工作。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，工會認為，完整的病假保障，才能讓勞工放心工作。記者曾原信／攝影

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權，勞動部今天邀集全國性工會、雇主團體與專家學者舉行研商會議，蒐集各界意見作為後續擬定法制參考。台灣鐵路產業工會於會前舉行記者會提出訴求，秘書長朱智宇表示，目前法規病假30天是半薪，已對勞工有所懲罰、祭出管理手段，希望能修法明定病假15天內，雇主不得對勞工有不利待遇；此外也希望修法能明確定義勞工請假必須提供的證明。

近月來接連爆發多起「病假遭打壓」事件。台鐵員工因病假續請遭資方記曠職懲處打壓，長榮航空空服員則公司制度不敢請假就醫，醫療業工會也揭露醫院職場對員工請假懲處氾濫。

朱智宇表示，這些「病假打壓」事件，揭示台灣職場普遍存在「勞工請假＝不敬業」與「請病假就是濫請」，讓勞工在健康與飯碗之間被迫二選一。許多雇主以「病假審查」、「全勤獎金」與「晉升考核」等管理手段，變相懲罰請病假的員工，甚至要求勞工「提早預告」疾病或強制提供醫生診斷證明等醫療資訊。雇主擁有多重管理手段懲處，對勞工請病假做出不利處分，讓「請病假變成職場風險」，而這些接二連三的悲劇，更是讓賴清德總統宣稱的「健康台灣」成為空談。

台灣鐵路產業工會理事王傑曾因身體不適請假一天、提供就醫單據。隔天想多請一天，遭台鐵要求請假兩天以上要提供診斷證明書，沒照做就被記兩天曠職、一支小過。他表示，希望這次修法能明確定義勞工請假必須提供的證明，如是否能夠將給藥天數當做請假依據，別讓雇主刁難生病的勞工。他指出，賴總統說要給公務人員身心調適假，全台勞工也應該擁有相同的待遇。

近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益。台鐵產工理事王傑也遭病假打壓。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益。台鐵產工理事王傑也遭病假打壓。記者曾原信／攝影

