從遊戲到AI偶像，橘子集團迎30週年，打造最Chill的泛娛樂宇宙

橘子集團以「全生態科技企業」目標邁進，打造泛娛樂體驗，持續開創生活的無限可能。 圖／張元禎 提供

對許多人來說，橘子集團早是熟悉的名字，旗下多款遊戲《天堂》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》、《CSO絕對武力》都是陪伴童年成長的回憶。如今，邁向30週年，橘子不再只是「玩遊戲的橘子」，更將全方位娛樂融入生活。橘子集團從AI創新、橘子原創、生活風格、企業服務、新聞媒體到數位遊戲多元布局，打造涵蓋遊戲、音樂、漫畫、支付、購物與虛擬偶像等的「泛娛樂生態圈」。而要讓好的想法不斷誕生、落地，仰賴健康愉悅的身心，橘子集團擘劃讓員工樂在其中的幸福職場，從被譽為「最強員工餐廳」的普橘島，到全年無休的健身空間與健全職涯發展計畫，讓橘人能自在創作、盡情生活，成為實踐創意與快樂工作的理想舞台。

不只遊戲！橘子也讓生活玩出新花樣

打開手機滑社群、看漫畫、線上購物、用行動支付買咖啡，已是日常生活的一部分，在這之中處處都可看到橘子的身影。橘子集團觀察玩家生活型態轉變，為此，自2015年起積極滲透娛樂生活消費的每個角落。

對喜歡動漫之人來說，對「購物橘子」絕不陌生，平台上集結豐富的ACGN商品與原創週邊，還推出虛擬抽選的盲盒模式，體驗線上開箱的驚喜感。出門還在煩惱要不要帶錢包？「易付橘子」旗下橘子支付的無卡支付，不僅可用於遊戲儲值，也能在樂園、影城、電商等多種場景消費。

從漫畫到虛擬偶像，橘子玩出新世代的娛樂宇宙

娛樂型態日益多元，看漫畫、追VTuber開台，都成了年輕世代放鬆的日常。橘子也在這股潮流持續創新，打造前所未有的內容IP生態圈。旗下漫畫小說品牌 MOJOIN致力孵育台灣原創作品，現有超過2,000部漫畫小說作品，更持續推動跨界合作，譬如日前推出第三彈的《看你聽的》企劃，與金曲歌后鄭宜農和新銳饒舌詩人wannasleep，開創「音樂ｘ故事」的沉浸式閱讀體驗。在最新的虛擬偶像領域，橘子也不缺席，打造AI虛擬偶像宮祈緣與二次元偶像歌手孤夜，他們能開口聊天、唱歌、主持節目，像朋友一樣與粉絲互動。

上班也能很Chill 橘子打造最懂生活的職場

橘子深信，唯有快樂工作的人，才能創造真正打動人心的內容。橘子集團以「樂業安居」為理念，除了提供具市場競爭力的薪資福利，也打造兼顧工作成就與生活品質的友善職場環境。例如，員工餐廳「普橘島」每日提供多樣化餐點，吃飽也不怕有罪惡感，辦公室設有全年無休健身房，提供瑜珈、TRX等課程，鼓勵員工隨時動一動。

普橘島提供健康與美味兼具的餐點。 圖／張元禎 提供

橘子集團亦注重員工的心理健康與自我成長，每次「全橘總動員」季度大會，是讓員工自由發聲的舞台；公司也導入員工協助方案（EAP），提供專業心理支持。

橘子集團每年舉辦家庭日「柑盃」凝聚員工向心力。 圖／張元禎 提供

同時，橘子亦制定健全的職能發展計畫，如2024年開設超過260堂課程，並透過即時獎勵機制，鼓勵創新與自我成長。對橘子而言，打造有溫度的企業文化，與創造娛樂價值同樣重要。

邁向下一個30年 以「Dare to Challenge」精神迎向未來

橘子始終重視「企業永續發展」，2025年更入選標普全球《永續年鑑》，成為全台首家上榜的遊戲企業，在全球互動媒體娛樂業名列第三。邁向下一個30年，橘子將持續秉持「Dare to Challenge」的品牌精神，致力探索無限可能。用創意、創新技術與文化內容，打造更貼近生活的娛樂體驗，也打造一個讓員工能盡情發揮、一起玩出未來的地方。