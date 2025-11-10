彰化蛋品驗出芬普尼 農政與環保單位今再度稽查 釐清汙染源
彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，緊急下架銷往9縣市的15萬顆雞蛋，今天彰化縣農業處、環保局人員前往畜牧場再次稽查，要釐清汙染來源。
衛生局配合衛福部食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測，抽驗發現彰化縣某牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市的全聯、楓康等販售通路，昨天緊急通知全面下架禁售。
今天上午彰化縣府農業處、動物防疫所、環保局等單位聯合前往該牧場再度查驗，並要釐清汙染來源。而牧場大門深鎖，負責人並未出面回應媒體。
彰化縣衛生局指出，檢驗的「鮮健蛋品洗選蛋」有效日期為114年11月27日、溯源標示「I47045-251023C」，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，已超出法定標準值0.01ppm三倍。
農政單位目前還在調查造成蛋品汙染原因，由於芬普尼可能用於除蟲農藥，也可能是來自畜牧場外的環境用藥，目前都還在釐清汙染源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言