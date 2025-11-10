彰化蛋品驗出芬普尼 農政與環保單位今再度稽查 釐清汙染源

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」被檢出芬普尼代謝物超標，該牧場外是一片稻田，汙染到底是來自場內或場外，農政單位稽查釐清中。圖／民眾提供
彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」被檢出芬普尼代謝物超標，該牧場外是一片稻田，汙染到底是來自場內或場外，農政單位稽查釐清中。圖／民眾提供

彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，緊急下架銷往9縣市的15萬顆雞蛋，今天彰化縣農業處、環保局人員前往畜牧場再次稽查，要釐清汙染來源。

衛生局配合衛福部食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測，抽驗發現彰化縣某牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市的全聯、楓康等販售通路，昨天緊急通知全面下架禁售。

今天上午彰化縣府農業處、動物防疫所、環保局等單位聯合前往該牧場再度查驗，並要釐清汙染來源。而牧場大門深鎖，負責人並未出面回應媒體。

彰化縣衛生局指出，檢驗的「鮮健蛋品洗選蛋」有效日期為114年11月27日、溯源標示「I47045-251023C」，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，已超出法定標準值0.01ppm三倍。

農政單位目前還在調查造成蛋品汙染原因，由於芬普尼可能用於除蟲農藥，也可能是來自畜牧場外的環境用藥，目前都還在釐清汙染源。

牧場 芬普尼

