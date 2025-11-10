快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

颱風鳳凰逼近 南投清境農場11日下午2時起休園

中央社／ 記者蕭博陽南投縣10日電

颱風鳳凰逼近，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天說，為維護遊客安全，國民賓館明天預防性休館、清境農場明天下午2時起預防性休園；聯外省道台14甲線目前路況正常。

清境農場表示，為確保遊客與員工安全，明天下午2時起休園，場區暫停對外開放，停演馬術秀，並視天氣狀況重新開園營業，明天上午售票將向遊客說明全區清場休園時間，並主動聯繫訂房旅客改期。

此外，合歡山區颱風期間易有劇烈風、雨，合歡山暗空公園鳶峰遊客中心公告，遊客中心10日中午12時起預警關閉，管制範圍包含停車場、觀星平台、公廁及遊客中心等中心管轄所有區域。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，為確保山域安全，提醒山友，特別是規劃長程縱走或多天行程者，務必審慎評估登山計畫，密切留意最新天氣預報及颱風動態，勿於颱風接近期間入山，撤退或取消行程是對自己與隊友最負責任、勇敢決定。

清境農場 颱風 玉山國家公園

